Gönül Dağı dizisinin setinde taciz skandalı yaşandı - Son Dakika
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Gönül Dağı dizisinin setinde taciz skandalı yaşandı

Gönül Dağı dizisinin setinde taciz skandalı yaşandı

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinin setinde geçtiğimiz sene yaşanan bir taciz skandalı ortaya çıktı. Saç Asistanı Zeynep Çetinkaya'nın dudağından öpmeye çalışarak kendisini taciz eden Makyaj Şefi Kardelen Özbek'e dava açıldı ve suçlu bulundu. Sinema TV Sendikası avukatı Ceren Kalı, hızlı ve adil bir karar çıkmasının önemini vurguladı. Ayrıca, Zeynep Çetinkaya'nın işten çıkarıldığı ve sendikanın destek verdiği belirtildi.

25.04.2024 15:11
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Uzun süredir TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinin setinde bir taciz skandalı meydana geldi. Geçtiğimiz sene 31 Ağustos'ta iki set çalışanı kadın arasında bir tacizin yaşandığı ve olayın yargıya taşındığı ortaya çıktı.

ZORLA ÖPMEYE ÇALIŞTI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, saç Asistanı Zeynep Çetinkaya'nın dudağından öpmeye çalışarak kendisini taciz eden setin Makyaj Şefi Kardelen Özbek'e dava açtığı öğrenildi. Sivrihisar Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Kardelen Özbek suçlu bulundu.

"HIZLI, ADİL VE HAKKANİYETLİ BİR KARAR ÇIKTI"

Sinema TV Sendikası avukatı Ceren Kalı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Sinema TV Sendikası olarak iş yerinde gerçekleşen her türlü cinsel taciz ve cinsel istismar davalarını istisnasız takip etmeye ve mağdurlara hukuki destek sunmaya çalışıyoruz.

Bu davada oldukça hızlı ve etkin bir soruşturma yapılarak dava açılması ve failin cezalandırılması mümkün olabildi. Hızlı, adil ve hakkaniyetli bir karar çıkmış olmasının adalete olan inancı perçinleyici yönünün oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz" dedi.

"TACİZ EDİLDİĞİNİ SÖYLEDİKTEN SONRA İŞTEN ÇIKARILDI"

Sinema TV Sendikası yaptığı yazılı açıklamada "Köprü Film'in yapımcılığını üstlendiği 'Gönül Dağı' isimli dizi film projesinde Saç Asistanı olarak çalışan meslektaşımız Zeynep Çetinkaya aynı dizinin setinde Make UP Şefi olarak çalışan Kardelen Özbek tarafından cinsel tacize uğramış, yapım şirketi tarafından ise maruz kaldığı tacizi bildirmesine rağmen haksız olarak işten çıkartılmıştır.

Sendika olarak takip ettiğimiz dava dosyasında çıkan kararda; Mahkeme Zeynep Çetinkaya'ya cinsel tacizde bulunan Kardelen Özbek'i suçlu bularak, cezalandırılmasına karar vermiştir. Zeynep Çetinkaya'nın Yanındayız!"

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Gönül Dağı dizisinin setinde taciz skandalı yaşandı - Son Dakika

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