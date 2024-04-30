Cezayir'in Planı ve Tura'nın İntikamı - Son Dakika
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Cezayir'in Planı ve Tura'nın İntikamı

Cezayir\'in Planı ve Tura\'nın İntikamı

Cezayir, Erman'ı ele geçirerek planını başarıyla gerçekleştirir. Erman, geçmişte yaptığı kötülüklerin hesabını vermek zorundadır. Tura ise Cezayir'den intikam almak için harekete geçer. Leyla, bebeğinin cinsiyetini öğrenirken Arzu, karanlık geçmişiyle zor durumdadır ve yardım istemek için kızı Ada'yı kullanır. Elif, Arzu'nun oyununu açığa çıkarmaya çalışırken kendini başka bir oyunun içinde bulur. Cezayir, Gedikali'nin fabrikasını alan gizemli ismin Tura olduğunu öğrenir ve hamle yapar. Atakan, Cezayir ve Tura'yı bir araya getirir ve ikilinin buluşması sürprizlerle doludur.

30.04.2024 01:09
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65.Bölüm:

Cezayir yaptığı plan sonucunda Erman'ı ele geçirmeyi başarır. Erman şimdiye kadar yaptığı tüm kötülüklerin hesabını vermek zorundadır. Öte yandan Tura adlı bir bela ortaya çıkar.

Kaybedecek hiçbir şeyi olmayan Tura'nın amacı Cezayir'den geçmişin intikamını almaktır.

Leyla, bebeğinin cinsiyetini öğrenmenin sevincini ailesiyle paylaşır. Fransa'daki karanlık geçmişi nedeniyle zor durumda olan Arzu, kızı Ada'yı kullanarak Cezayir'den yardım ister.

Elif, Arzu'nun oynadığı oyunu açığa çıkarmaya çalışırken kendisini bir oyunun içinde bulacaktır.

Cezayir, Gedikali'nin fabrikasını alan gizemli ismin Tura olduğunu öğrenince harekete geçer. Tura ise Vedat'ı ele geçirerek çoktan hamlesini yapmıştır.

Atakan, Cezayir ve Tura'yı bir araya getirir. Yıllar sonra karşı karşıya gelen ikilinin buluşması Tura'nın bir başka sürprizine gebedir.

Kaynak: Magazinkolik

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