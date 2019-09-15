Playboy'a soyunan Kylie Jenner'dan olay yaratan cinsel ilişki itirafı!
1 saat önce
Geçtiğimiz günlerde, ABD'nin önde gelen erkek dergisi Playboy'a verdiği cesur pozlarla olay olan Kylie Jenner, cinsel hayatına dair çarpıcı itiraflarda bulundu.
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Dünyanın en genç milyarderi unvanını taşıyan ünlü model Kylie Jenner, Playboy dergisinin 'Zevk' temalı sayısı için kamera karşısına geçti.
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Cesur pozlarıyla büyük beğeni toplayan Jenner, özel hayatına dair konuşmayı da ihmal etmedi.
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Ünlü rapçi Travis Scott ile 2017 yılından beri evli olan Jenner, aşk hayatlarının, kızları Stormi'nin dünyaya gelmesinden sonra çok daha iyi bir hale geldiğini söyledi.
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Travis Scott ise Jenner'ın bu yaklaşımı için şunları söyledi: "Birçok insan, dünyaya gelen bir bebeğin, çiftlerin cinsel hayatlarını yaraladığını iddia eder. Ama ben bizim deneyimimizde bunun tam tersini hissediyorum"
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Jenner, eşi Travis Scott'a, "Sen bana annelik ile cinselliğin birlikte var olabileceğini hatırlattın. Bu bir insanın ahlaki değerlerini kaybettiği ya da iyi bir anne olmadığı anlamına gelmez" yanıtını verdi.
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Jenner, eşi Travis Scott ile aynı zamanda çok iyi arkadaş olduklarını da söyledi.
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15.9.2019 13:10:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Playboy'a soyunan Kylie Jenner'dan olay yaratan cinsel ilişki itirafı!