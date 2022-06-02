Bill Cosby yeniden yargılanıyor: 'Playboy Malikanesi'nde 16 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulundu' - Son Dakika
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BBC

Bill Cosby yeniden yargılanıyor: 'Playboy Malikanesi'nde 16 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulundu'

02.06.2022 12:45
Bill Cosby yeniden yargılanıyor: 'Playboy Malikanesi'nde 16 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulundu'

Ünlü Amerikalı komedyen Bill Cosby, 1975 yılında Los Angeles'taki Playboy Malikanesi'nde, o zaman 16 yaşında olan Judy Huth'e cinsel saldırıda bulunmakla suçlanıyor.

Ünlü Amerikalı komedyen Bill Cosby, 1975 yılında Los Angeles'taki Playboy Malikanesi'nde, o zaman 16 yaşında olan Judy Huth'e cinsel saldırıda bulunmakla suçlanıyor. Cosby'nin yargılandığı dava dün Santa Monica'da başladı.

Judy Huth, Los Angeles yakınlarındaki bir parkta film çekerken tanıştığı Cosby'nın birkaç gün sonra kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürüyor.

Huth'a göre Cosby, "bir oyunun parçası olarak" kendisine alkol verdi, ardından da Playboy Malikanesi'ndeki yatak odasına götürerek cinsel ilişkiye zorladı.

85 yaşındaki Cosby'nin avukatları, müvekkillerinin Huth ile tanıştığını, Playboy Malikanesi'ne gittiğini ancak hiçbir saldırı olmadığını söyledi.

Avukatlar ayrıca, o sırada 16 değil 18 yaşında olduğunu belirttikleri Huth'un eğer saldırı yaşandıysa neden film izleyip havuza girerek orada kalmaya devam ettiğini sorguladı.

Glokom hastalığı nedeniyle artık gözleri görmediği bildirilen Cosby ise duruşmaya video konferans sistemiyule bağlandı ve cinsel saldırı iddiasını reddetti.

Huth'ün avukatı Nathan Goldberg ise müvekkilinin olayın ardından ciddi anksiyete problemleri yaşadığını, Cosby hakkında diğer kadınların yaptığı cinsel saldırı şikayetlerinin ardından bu duyguların gün yüzüne çıktığını söyledi.

#MeToo hareketinin başlamasının ardından onlarca kadın, "Amerika'nın babası" olarak bilinen Cosby'i, 1960'ların ortasından itibaren kendilerine cinsel saldırıda bulunmakla suçlamıştı.

2018 yılında, bir kadına 2004'te ilaç vermek ve cinsel saldırıda bulunmaktan suçlu bulunan Cosby, 10 yıl hapis cezası almıştı.

Pensilvanya Yüksek Mahkemesi daha sonra mahkumiyet kararını bozarak 3 yıl hapis yatan Cosby'yi serbest bırakmıştı.

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Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Bill Cosby yeniden yargılanıyor: 'Playboy Malikanesi'nde 16 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulundu' - Son Dakika

BBC

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SON DAKİKA: Bill Cosby yeniden yargılanıyor: 'Playboy Malikanesi'nde 16 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulundu' - Son Dakika
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