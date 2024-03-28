Marilyn Monroe ve Hugh Hefner\'in yakınındaki mezar açık artırmayla satışa çıkıyor

Ölümleriyle sanat dünyasında derin üzüntüye sebep olan Marilyn Moore ile Hugh Hefner'in yakınındaki mezar açık artırmayla satışa çıkarıyor.
Monroe'nun Los Angeles'taki mezarının bir sıra yukarısı ve dört boşluk solu müzayedede satışa çıkacak. Açık artırmaya çıkacak olan mezarın değeri ise 400 milyon TL. Hugh Hefner'a da oldukça yakın olan mezarın alıcısı ise şimdiden merak konusu oldu.
Julien's Auctions tarafından gerçekleştirilecek açık artırmada Marilyn Monroe'nunThe Seven Year Itch filminde giydiği elbisesi ve The Misfits filminin galasında giydiği kıyafeti, kapağında yer aldığı ilk Playboy dergisi de satışa çıkacak. Açık artırmada Elizabeth Arden markalı ruju, Hefner'ın ceketi ve ipek pijamaları da yer alacak.
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Beykoz Belediyesi tarafından hayata geçirilen Yalı Kütüphanesi, zengin koleksiyonuyla 7 gün, 24 saat hizmet veriyor. Boğaz manzarasına karşı modern alanlara sahip kütüphanede aynı anda 120 kişi ders çalışabiliyor. Kütüphanede 11 bin kitaplık bir koleksiyon, Beykoz Kitaplığı yayınları ve İstanbul Kitaplığı Köşesi bulunuyor. Ücretsiz kafeterya hizmeti de sunulan kütüphane, online rezervasyon sistemiyle çalışıyor ve tüm İstanbullulara açık.
Atatürk fotoğrafları koleksiyonuyla tanınan yazar Hanri Benazus'un 94. doğum günü anma programı İzmir Atatürk Lisesi mezunlar derneği tarafından düzenlendi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de katıldığı programda, Hanri Benazus'un değeri ve iz bırakma gücü vurgulandı.
Bolu'da çeşitli nedenlerle ölen yaban hayvanlarının tahnit işleminden geçirildikten sonra sergilendiği Abant Gölü Milli Parkı'ndaki müzeyi, 10 yılda 5 milyon 760 kişi ziyaret etti. Müzede, ayı, kurt, tilki, karaca, gelincik, atmaca gibi 21 türe ait tahnit edilmiş 33 hayvan sergileniyor. Müze, ziyaretçilere yaban hayvanları hakkında bilgi vererek doğa sevgisi ve hayvan koruma bilincini aşılamayı amaçlıyor.
Yönetmen Tolga Örnek'in 6 farklı Aziz Nesin öyküsünden uyarladığı 'Mucize Aynalar' filmi, 5 Nisan'da seyirciyle buluşacak. Komedi türündeki filmde Cengiz Bozkurt, Boran Kuzum, Şebnem Bozoklu, Zerrin Sümer, Eren Demirbaş, İştar Gökseven ve İdil Fırat gibi oyuncular yer alıyor. Hayalleri gerçeğe dönüştüren aynaların icadından itibaren başlayan hikaye, trajikomik tesadüflerle devam ediyor.
Samsun'un Atakum Belediyesi tarafından yapılan Ata Sahne Sanat Merkezi, 'Dünya Tiyatrolar Günü'nde 'Bimarhane' isimli tiyatro oyunu ile kapılarını açtı. Merkez, tiyatro, konser ve sanat etkinliklerinin düzenlenebileceği modern bir mekandır.
Sadullah Efe, engelli bireylerin gerçek hayat hikayelerinden yola çıkarak kaleme aldığı 'Kadere Yolculuk' adlı hikaye kitabının tanıtımını yaptı. Kitap, engelli bireylerin engellilik nedenlerini, günlük hayatta çektikleri sıkıntıları ve toplumdan beklentilerini ele alıyor. Kitap, ARES yayıncılık tarafından bin adet basıldı ve kitap evlerinden ve internet satış sitelerinden temin edilebilir.
Kayseri'de bulunan Mustafa Özkan Anadolu Lisesi öğrencileri, Faruk Nafiz Çamlıbel tarafından yazılan Han Duvarları şiirini, şiirin bir bölümünün yazıldığı İncesu Kara Mustafa Paşa Külliyesi'nde gördükleri ders ile öğrendiler. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'Sınıfım Kayseri' Projesi kapsamında öğrencilerin tarihi mekanlardaki dersleri sürüyor.
Sakarya'da gölge oyunu ve meddahlık geleneğini yaşatan Seçkin Bayramoğlu, Karagöz-Hacivat oyunlarıyla ramazan akşamlarını eğlenceli hale getiriyor. Bayramoğlu, 500 yıllık geleneği yaşatmak için mücadele ediyor ve çocuklara kültürel değerleri öğretiyor.
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