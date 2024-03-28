Marilyn Monroe ve Hugh Hefner'in yakınındaki mezar açık artırmayla satışa çıkıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Marilyn Monroe ve Hugh Hefner'in yakınındaki mezar açık artırmayla satışa çıkıyor

Marilyn Monroe ve Hugh Hefner\'in yakınındaki mezar açık artırmayla satışa çıkıyor

Hollywood yıldızı Marilyn Moore ve Playboy dergisinin kurucusu Hugh Hefner'ın yakınındaki mezar satışa çıkıyor. Açık artırmaya sunulacak olan mezarın 400 bin dolara alıcı bulması planlanıyor.

28.03.2024 11:40  Güncelleme: 11:50
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Ölümleriyle sanat dünyasında derin üzüntüye sebep olan Marilyn Moore ile Hugh Hefner'in yakınındaki mezar açık artırmayla satışa çıkarıyor.

KIYAFETLERİ DE SATIŞA ÇIKACAK

Monroe'nun Los Angeles'taki mezarının bir sıra yukarısı ve dört boşluk solu müzayedede satışa çıkacak. Açık artırmaya çıkacak olan mezarın değeri ise 400 milyon TL. Hugh Hefner'a da oldukça yakın olan mezarın alıcısı ise şimdiden merak konusu oldu.

Julien's Auctions tarafından gerçekleştirilecek açık artırmada Marilyn Monroe'nunThe Seven Year Itch filminde giydiği elbisesi ve The Misfits filminin galasında giydiği kıyafeti, kapağında yer aldığı ilk Playboy dergisi de satışa çıkacak. Açık artırmada Elizabeth Arden markalı ruju, Hefner'ın ceketi ve ipek pijamaları da yer alacak.

Marilyn Monroe ve Hugh Hefner'in yakınındaki mezar açık artırmayla satışa çıkıyor
Marilyn Monroe ve Hugh Hefner'in yakınındaki mezar açık artırmayla satışa çıkıyor

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Son Dakika Kültür Sanat Marilyn Monroe ve Hugh Hefner'in yakınındaki mezar açık artırmayla satışa çıkıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • barbaros hayrettin paşa: şimdi alan kişi ölünce marilyn mooreye komşu olacak çaya sohbetemi gidecek ne günlere kaldı dünya 29 0 Yanıtla
  • Hamit Gündoğdu: Ne diyeyim ...belki kimsesiz biri alırsa Marilyn Monroe ya dua etmeye gidenler belki bu garibede istavroz çıkartırlar;)))) 4 0 Yanıtla
  • Nazmi orloncu: Şu mübarek ramazan ayı hürmetine allahım nasip et yarabbi 1 2 Yanıtla
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