Honolulu'da bir playboy modeli olan Shannon Teresa Marie Schwartz, erkek arkadaşının mühimmat suçlamasıyla yargılanmasını engellemek içinİç Güvenlik Soruşturmaları özel ajanına rüşvet verdiği gerekçesi ile tutuklandı.
Schwartz'a göre, erkek arkadaşı Billy Wilhelm Huntzinger'in Honolulu Federal Gözaltı Merkezi'nden serbest bırakılmasını sağlamak için İç Güvenlik Soruşturmaları özel ajanına 5.000 dolar teklif ettiği iddia ediliyor. Huntzinger, 205 mermi Remington.223 kalibrelik mühimmat ve 5.000 dolara yakın kristal metamfetamin bulundurmakla suçlanıyor.
Huntzinger, Honolulu polisinin bir ihbar üzerine 11 Ocak'ta tutukladığı bir evde bir silahla görüldükten sonra gözaltına alındı. Baskın sırasında, polis, seri numarası veya üreticisi olmayan AR-15 tarzı bir 'hayalet silah', 200'den fazla mermi, bir el bombası pimi ve kristal meth olduğu düşünülen yaklaşık 115 gram beyaz madde ile beş gram kokain buldu.
Federal mahkeme kayıtlarına göre, Schwartz'ın ajanla iletişime geçtiği 21 Şubat'ta, özel temsilciye ödeme yapabileceğini ve erkek arkadaşının sorununu çözmesine yardımcı olabileceğini söylediği iddia ediliyor.
Ayrıca, Schwartz'ın acenteye kişisel bir buluşma teklif ettiği ve 5.000 dolarlık bir ödeme yapmaya hazır olduğunu belirttiği de iddia edildi.
İkili, 5 Mart'ta bir Starbucks'ta buluştu ve Schwartz, acenteye yardımı için 5.000 dolarlık bir ödeme yapmayı teklif etti. Ardından, 7 Mart'ta, Daniel K. Inouye Uluslararası Havaalanı'nda buluştular ve 2.500 dolarlık nakit para ödemesi yapıldı.
Schwartz, Maxim New Zealand dergilerien poz veren Schwartz, 25.000 dolarlık teminatsız kefaletle serbest bırakıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Playboy Modeli, Erkek Arkadaşının Mühimmat Suçlamasını Engellemek İçin Rüşvet Verdi - Son Dakika
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen servis kazasında hayatını kaybeden 5 kişiyle ilgili olarak tutuklu 7 sanığın yargılanmasına devam edildi. Sanık şoförün avukatı, müvekkilinin sağlık sorunları yaşadığını ve tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak ev hapsi veya tahliyesini talep etti.
Kars'ta Vali/Belediye Başkan Vekili Ziya Polat'ın başkanlığında yapılan Seçim Güvenliği Toplantısı'nda, 31 Mart günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri için alınacak tedbirler ve kurumlar arası koordinasyon konuları görüşüldü.
Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçta yapılan aramada 142 gram metamfetamin, 3 uyuşturucu hap, 1 tabanca ve uyuşturucu kullanma aparatı bulundu. Araçta bulunan iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Afyonkarahisar'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda 20 uyuşturucu hap, bir miktar uyuşturucu, 2 hassas terazi ve 9 bin 570 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılardan birine 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan adli işlem uygulanırken, diğer iki zanlı tutuklandı.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, 18 yıl önce bir kişinin öldürülmesiyle ilgili aranan zanlı, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayetin zanlısının İ.Y. olduğunu tespit etti ve zanlı, Kırıkhan ilçesindeki konteynerde yakalandı. Zanlı, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.
Arnavutköy'de 2003 yılında 15 aylık oğlu Armağan'ı döverek ölümüne neden olduktan sonra gizlice gömdüğü iddia edilen baba, 20 yıl sonra hakkında açılan dava sonucunda müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın savunması ve müşteki avukatının talepleri de duruşmada yer aldı.
Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, T.T. idaresindeki otomobil ile V.T.'nin kullandığı pikap çarpıştı. Kazada sürücü V.T. ile yolculardan H.A. ve A.A. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Serik Belediye Başkanı ve BBP Başkan Adayı Enver Aputkan, Memduh Bey Caddesi'nde esnaf ziyareti yaparken emekli esnaf Muhammet Büyükkaya ile tartıştı. Tartışma sırasında Aputkan, Büyükkaya'nın yüzüne yumruk atarak saldırdı. Olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, M.C.Ö. ve O.C.K. isimli şahıslardan 3 bin 920 adet sentetik ecza ve 2 poşet halinde toplam 209 gram skunk ele geçirdi. Gözaltına alınan M.C.Ö. ve O.C.K. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Polisteki sorguları tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren O.K.C. serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye sevk edilen M.C.Ö. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Karabük İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla saha çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, şüphe üzerine durdurulan O.A.'nın üst aramasında 43,37 gram esrar ele geçirildi. Şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile çarpışan motosiklet savrularak kaldırımda yürüyen bir kadın ve çocuğuna çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü ve yaralanan anne ile çocuk hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?