22 yaşındaki model Hieke Konings, 25 yaş altındaki modellerle birliktelik yaşayan dünyaca ünlü aktör Leonarda Di Caprio hakkında çok konuşulacak itiraflarda bulundu. 49 yaşındaki aktörü tuhaf ve yaşlı olarak tanımlayan model, oyuncunun ilişki esnasında müzik dinlediğini belirtti.
Daily Mail'e yaptığı açıklamada oyuncu ile nasıl tanıştıklarını ve ilişkilerini anlatan model, " Los Angeles'ta sadece davetle girilebilen gizli bir kulüpteydi. Onu orada siyah kapüşonlu ve siyah şapkasıyla otururken gördüm ve göz teması kurduk. Menajeri'Leo seninle konuşmak istiyor' dedi ve yanına gittim" dedi. Oyuncunun 25 yaş altındaki modellerle flört etme konusundaki ününün doğru olduğunu belirten model, Leonarda Di Caprio'nun cinsel ilişki sırasında kulaklık takarak yüksek sesle müzik dinlediğini belirtti. Model, Di Caprio'nun ilişki sırasında kadının sesini duymak istemediği için böyle bir şey tercih ettiğini de sözlerine ekledi.
Son Dakika › Magazin › Playboy modelinden çok konuşulacak Leonardo Di Caprio itirafı: Cinsel ilişki esnasında kulaklık takıyor - Son Dakika
Milli imkanlarla geliştirilen Roketsan ÇAKIR Seyir Füzesi, yeni bir atış testini daha başarıyla tamamladı. AKINCI TİHA'dan atılan ÇAKIR, hedefini tam ortasından vurdu. Sosyal medya hesabından görüntüleri paylaşan BAYKAR Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 'Türk Havacılığının altın çağı' notunu düştü.
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Vatandaşlar küresel kriz nedeniyle her gün artmaya devam eden kırmızı et fiyatlarından dert yanarken, bazı satıcıların kırmızı ete marinasyon makinesiyle su enjekte ederek 1 kilo olan eti 2 kiloya kadar çıkarttıkları tespit edildi. İstanbul'un yüzde 70'inin bunu yaptığını iddia eden bir kasap, "Milletin doğmamış çocuğunun hakkını yiyorlar. Ben kimseyi karalamak istemiyorum ama gerçekten yapıyorlar" dedi.
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