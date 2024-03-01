Playboy modelinden çok konuşulacak Leonardo Di Caprio itirafı: Cinsel ilişki esnasında kulaklık takıyor - Son Dakika
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Playboy modelinden çok konuşulacak Leonardo Di Caprio itirafı: Cinsel ilişki esnasında kulaklık takıyor

22 yaşındaki Playboy modeli Hieke Konings, bir barda tanıştığı aktör Leonardo Di Caprio'nun cinsel ilişki esnasında kulaklık takıp müzik dinlediğini itiraf etti.

01.03.2024 12:00  Güncelleme: 12:26
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22 yaşındaki model Hieke Konings, 25 yaş altındaki modellerle birliktelik yaşayan dünyaca ünlü aktör Leonarda Di Caprio hakkında çok konuşulacak itiraflarda bulundu. 49 yaşındaki aktörü tuhaf ve yaşlı olarak tanımlayan model, oyuncunun ilişki esnasında müzik dinlediğini belirtti.

Daily Mail'e yaptığı açıklamada oyuncu ile nasıl tanıştıklarını ve ilişkilerini anlatan model, " Los Angeles'ta sadece davetle girilebilen gizli bir kulüpteydi. Onu orada siyah kapüşonlu ve siyah şapkasıyla otururken gördüm ve göz teması kurduk. Menajeri'Leo seninle konuşmak istiyor' dedi ve yanına gittim" dedi. Oyuncunun 25 yaş altındaki modellerle flört etme konusundaki ününün doğru olduğunu belirten model, Leonarda Di Caprio'nun cinsel ilişki sırasında kulaklık takarak yüksek sesle müzik dinlediğini belirtti. Model, Di Caprio'nun ilişki sırasında kadının sesini duymak istemediği için böyle bir şey tercih ettiğini de sözlerine ekledi.

Playboy modelden çok konuşulacak Leonardo Di Caprio itirafı: Cinsel ilişki esnasında kulaklık takıyor
Playboy modelden çok konuşulacak Leonardo Di Caprio itirafı: Cinsel ilişki esnasında kulaklık takıyor
Playboy modelden çok konuşulacak Leonardo Di Caprio itirafı: Cinsel ilişki esnasında kulaklık takıyor
Playboy modelinden çok konuşulacak Leonardo Di Caprio itirafı: Cinsel ilişki esnasında kulaklık takıyor

Leonardo Dicaprio, Ünlüler, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Playboy modelinden çok konuşulacak Leonardo Di Caprio itirafı: Cinsel ilişki esnasında kulaklık takıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Playboy modelinden çok konuşulacak Leonardo Di Caprio itirafı: Cinsel ilişki esnasında kulaklık takıyor - Son Dakika
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