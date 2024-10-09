ABD, Ürdün'den Tahliye İşlemlerine Devam Ediyor

Genel

ABD vatandaşlarının Ürdün'den tahliyesi devam ediyor

İSTANBUL - Amerika Birleşik Devletleri Lübnan'da bulunan vatandaşlarının tahliyesine devam ediyor. ABD, bugün düzenlediği özel uçuşla 50 vatandaşını Beyrut'tan İstanbul'a getirdi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'tan kalkan Myway isimli Gürcistan merkezli bir hava yolu şirketine ait uçakla aralarından kadın ve çocukların da bulunduğu 50 kişiden oluşan bir kafile saat 13.45'te İstanbul Havalimanı'na geldi. Kafiledekiler, havalimanında Amerika'nın İstanbul'daki başkonsolosluğu çalışanları tarafından karşılandı.

İstanbul'a gelen ABD vatandaşlarının pasaport kontrolleri yapılarak Türkiye'ye girişleri yapıldı.

50 kişilik ekipten 10 kişi transit uçuşlarla yaşadıkları ülkeleri giderken, 40 kişi İstanbul'da otele yerleştirildi. Şu ana kadar yaklaşık bin ABD vatandaşının Lübnan'dan tahliye edildiği öğrenildi.