ABD, Ürdün'den Tahliye İşlemlerine Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

ABD, Ürdün'den Tahliye İşlemlerine Devam Ediyor

ABD, Lübnan'dan 50 vatandaşını İstanbul'a tahliye etti. Toplamda bin kişi tahliye edildi.

09.10.2024 16:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD vatandaşlarının Ürdün'den tahliyesi devam ediyor

İSTANBUL - Amerika Birleşik Devletleri Lübnan'da bulunan vatandaşlarının tahliyesine devam ediyor. ABD, bugün düzenlediği özel uçuşla 50 vatandaşını Beyrut'tan İstanbul'a getirdi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'tan kalkan Myway isimli Gürcistan merkezli bir hava yolu şirketine ait uçakla aralarından kadın ve çocukların da bulunduğu 50 kişiden oluşan bir kafile saat 13.45'te İstanbul Havalimanı'na geldi. Kafiledekiler, havalimanında Amerika'nın İstanbul'daki başkonsolosluğu çalışanları tarafından karşılandı.

İstanbul'a gelen ABD vatandaşlarının pasaport kontrolleri yapılarak Türkiye'ye girişleri yapıldı.

50 kişilik ekipten 10 kişi transit uçuşlarla yaşadıkları ülkeleri giderken, 40 kişi İstanbul'da otele yerleştirildi. Şu ana kadar yaklaşık bin ABD vatandaşının Lübnan'dan tahliye edildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Dış Politika, Göçmenler, Orta Doğu, İstanbul, Güvenlik, Politika, Beyrut, Lübnan, Genel, Dünya, Ürdün, Son Dakika

Son Dakika Genel ABD, Ürdün'den Tahliye İşlemlerine Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:36 Belgeleri yayınlandı Vatandaşa domuz eti yediren firma Köfteci Yusuf’muş Belgeleri yayınlandı! Vatandaşa domuz eti yediren firma Köfteci Yusuf'muş
17:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kobani Olayları’na dair samimi bir muhasebe yapılmasını önemsiyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kobani Olayları'na dair samimi bir muhasebe yapılmasını önemsiyoruz
16:17 Enerji Bakanı kış saati tartışmasına son noktayı koydu Enerji Bakanı kış saati tartışmasına son noktayı koydu
14:25 İsrailli askerlerden Netanyahu’ya rest: Ateşkes olmazsa orduya hizmet vermeyeceğiz İsrailli askerlerden Netanyahu'ya rest: Ateşkes olmazsa orduya hizmet vermeyeceğiz
12:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı, onlarca suç kaydı olanlar tutuklu yargılanacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı, onlarca suç kaydı olanlar tutuklu yargılanacak
09:41 Tası tarağı toplayıp ülkeyi terketmişti: İsviçre’ye yerleşen Seher Dilovan’ın son hali şaşırttı Tası tarağı toplayıp ülkeyi terketmişti: İsviçre'ye yerleşen Seher Dilovan'ın son hali şaşırttı
09:35 Yatırımcılar dikkat Altında dikkat çeken hareketlilik Yatırımcılar dikkat! Altında dikkat çeken hareketlilik
09:33 Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu TBMM’de vekilleri ayağa kaldıran konuşma Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu! TBMM'de vekilleri ayağa kaldıran konuşma
09:28 Kızılcık Şerbeti’nin yıldızından şaşırtan ihanet açıklaması Kızılcık Şerbeti'nin yıldızından şaşırtan ihanet açıklaması
09:28 Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi Bu firmalardan uzak durun Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi! Bu firmalardan uzak durun
09:15 Borsa yatırımcısını heyecanlandıran gelişme Borsa yatırımcısını heyecanlandıran gelişme!
09:05 Akaryakıta çifte zam Tabeladaki rakam kontak kapattıracak Akaryakıta çifte zam! Tabeladaki rakam kontak kapattıracak
08:54 Sosyetik güzel Hande Demir’in darp edildiği iddia edilmişti: İlk kez konuştu Sosyetik güzel Hande Demir'in darp edildiği iddia edilmişti: İlk kez konuştu
08:19 Discord ve Telegram’da suç unsuru içerikli paylaşımlar yapan 2 çocuk daha gözaltında Discord ve Telegram'da suç unsuru içerikli paylaşımlar yapan 2 çocuk daha gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2024 17:43:11. #1.11#
SON DAKİKA: ABD, Ürdün'den Tahliye İşlemlerine Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.