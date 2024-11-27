Adıyaman'da Çiftçiler Yılda 2-3 Ürün Elde Edebilecek

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Adıyamanlı çiftçiler yılda 2-3 ürün elde edebilecek

ADIYAMAN - Adıyaman'da yeşil yapraklı sebzelerin yetişebileceğini göstermek için yapılan deneme ekimler başarıya ulaştı. Tütüne alternatif olan ürünler ile üretici yılda 2-3 ürün elde edebilecek.

Tek ürün yerine yılda birkaç ürün elde edebilmek ve tütüne alternatif ürünler üretmeye başlanıldı. Adıyaman Sulama Birliği, Şanlıurfa karayolu üzerinde 10 dönümlük alana deneme amaçlı yaprak marul, kıvırcık marul, göbek marul (aysberg) ile ıspanak, alabaş (Alman turpu) ve yeşil soğan ekti. Antalya'dan alınan ve toprakla buluşturulan ürünlerin yaklaşık 2 ay sonra hasat dönemi geldi. Deneme amaçlı ekilen ürünlerin büyüklüğü ve aroması ile başarıya ulaştı.

Ürünlerden göbek marullar İstanbul, Diyarbakır ve Şanlıurfa illerine pazarlanırken, diğer ürünler ise Adıyaman'da esnaflara pazarlandı. Sulama Birliği deneme amaçlı 10 dönümlük alandan yaklaşık 2 milyon gelir elde ederek, bunu çiftçilerin sulama maliyetlerinde kullanacak. Adıyaman'da bir çok arazide ekilen tütüne alternatif olarak denenen yeşil yapraklı sebzeler ile birlikte arazilerde yılda 2-3 ürün alınabilecek. Önümüzde ki yıl ise Adıyaman Sulama Birliği çiftçilerle birlikte merkez Çamgazi, Kahta ilçesi ve Besni ilçesine bağlı Keysun Beldesinde bu ürünleri yetiştirecek.

Ticari amaçlı olarak ilk kez ekimi gerçekleştirilen yeşil yapraklı bitkilerin hasadına Vali Osman Varol, Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, DSİ Adıyaman Müdürü Emin Ertürk, Adıyaman Sulama Birliği Başkanı Mehmet Eryılmaz katıldı. Tarlada ilk hasadı Vali Osman Varol yaptı.

Burada konuşan Adıyaman Valisi Osman Varol, "Özellikle bölgemizde ürün çeşitliliğini, ürün damını arttırmak için yapılan çalışmalardan bir tanesidir. Burada anlamlı olan bunun birlik eliyle de yapılıyor olmasıdır. Yani onlarında bu işe dertlenip, gayret gösterip, böyle bir çalışma ortaya koymaları çok kıymetlidir bizim için. Bizim verimli topraklarımızda da çok lezzetli bir şekilde ortaya çıkan ürünlerin denemesi gerçekleştirildi. Onların hasadı gerçekleştirdik" dedi.

Adıyaman Sulama Birliği Başkanı Mehmet Eryılmaz ise konuşmasında, "Biz Adıyaman'ın tütünle anılmasını değil de, yeşil yapraklı sebzelerle anılması için böyle bir çalışmaya girdik. Bu ürünlerin Adıyaman'da da yetiştirildiğini kanıtlamak maksadıyla yaklaşık olarak 10 dönümlük alanda yetiştirmeyi başardık. Ürünlerimizden marul, aysberg, kıvırcık gibi ürünlerin şuanda hasadı yapılmakta. ve bu ticari anlamda kısa sürede paraya dönme olanağı sağlıyor çiftçimize. Çiftçi refah düzeyi yükseldikçe bu Adıyaman'a yansıyacaktır. Yıllarca burada tek ürünle gidiliyordu. Ama biz göreve geldikten sonra özellikle su sorununu çözüp, bunun ikinci ürününü sağladık. Şundaki tarlada hasat yaptığımız ürünler 3. üründür" sözlerini kullandı.

Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas ise konuşmasında, "Burada tütüne alternatif hatta tütüne ikinci ürün olarak marul ekiminin artırılması ve yaygınlaştırılması için böyle bir çalışma yapıldı. Marullarımızı kalitesi ve gelişmesi oldukça iyi. Burada beklenen verimi elde ettik. Sulama birliğiyle beraber hem Adıyaman'da ikinci ürün hem de tütüne alternatif olarak böyle bir çalışmanın yaygınlaşmasını istiyoruz" diye konuştu.