Adıyaman'da Çiftçiler Yılda 2-3 Ürün Elde Edebilecek - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Adıyaman'da Çiftçiler Yılda 2-3 Ürün Elde Edebilecek

Adıyaman'da yapılan deneme ekimleriyle yeşil yapraklı sebzeler, tütüne alternatif olarak üretildi.

27.11.2024 23:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyamanlı çiftçiler yılda 2-3 ürün elde edebilecek

ADIYAMAN - Adıyaman'da yeşil yapraklı sebzelerin yetişebileceğini göstermek için yapılan deneme ekimler başarıya ulaştı. Tütüne alternatif olan ürünler ile üretici yılda 2-3 ürün elde edebilecek.

Tek ürün yerine yılda birkaç ürün elde edebilmek ve tütüne alternatif ürünler üretmeye başlanıldı. Adıyaman Sulama Birliği, Şanlıurfa karayolu üzerinde 10 dönümlük alana deneme amaçlı yaprak marul, kıvırcık marul, göbek marul (aysberg) ile ıspanak, alabaş (Alman turpu) ve yeşil soğan ekti. Antalya'dan alınan ve toprakla buluşturulan ürünlerin yaklaşık 2 ay sonra hasat dönemi geldi. Deneme amaçlı ekilen ürünlerin büyüklüğü ve aroması ile başarıya ulaştı.

Ürünlerden göbek marullar İstanbul, Diyarbakır ve Şanlıurfa illerine pazarlanırken, diğer ürünler ise Adıyaman'da esnaflara pazarlandı. Sulama Birliği deneme amaçlı 10 dönümlük alandan yaklaşık 2 milyon gelir elde ederek, bunu çiftçilerin sulama maliyetlerinde kullanacak. Adıyaman'da bir çok arazide ekilen tütüne alternatif olarak denenen yeşil yapraklı sebzeler ile birlikte arazilerde yılda 2-3 ürün alınabilecek. Önümüzde ki yıl ise Adıyaman Sulama Birliği çiftçilerle birlikte merkez Çamgazi, Kahta ilçesi ve Besni ilçesine bağlı Keysun Beldesinde bu ürünleri yetiştirecek.

Ticari amaçlı olarak ilk kez ekimi gerçekleştirilen yeşil yapraklı bitkilerin hasadına Vali Osman Varol, Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, DSİ Adıyaman Müdürü Emin Ertürk, Adıyaman Sulama Birliği Başkanı Mehmet Eryılmaz katıldı. Tarlada ilk hasadı Vali Osman Varol yaptı.

Burada konuşan Adıyaman Valisi Osman Varol, "Özellikle bölgemizde ürün çeşitliliğini, ürün damını arttırmak için yapılan çalışmalardan bir tanesidir. Burada anlamlı olan bunun birlik eliyle de yapılıyor olmasıdır. Yani onlarında bu işe dertlenip, gayret gösterip, böyle bir çalışma ortaya koymaları çok kıymetlidir bizim için. Bizim verimli topraklarımızda da çok lezzetli bir şekilde ortaya çıkan ürünlerin denemesi gerçekleştirildi. Onların hasadı gerçekleştirdik" dedi.

Adıyaman Sulama Birliği Başkanı Mehmet Eryılmaz ise konuşmasında, "Biz Adıyaman'ın tütünle anılmasını değil de, yeşil yapraklı sebzelerle anılması için böyle bir çalışmaya girdik. Bu ürünlerin Adıyaman'da da yetiştirildiğini kanıtlamak maksadıyla yaklaşık olarak 10 dönümlük alanda yetiştirmeyi başardık. Ürünlerimizden marul, aysberg, kıvırcık gibi ürünlerin şuanda hasadı yapılmakta. ve bu ticari anlamda kısa sürede paraya dönme olanağı sağlıyor çiftçimize. Çiftçi refah düzeyi yükseldikçe bu Adıyaman'a yansıyacaktır. Yıllarca burada tek ürünle gidiliyordu. Ama biz göreve geldikten sonra özellikle su sorununu çözüp, bunun ikinci ürününü sağladık. Şundaki tarlada hasat yaptığımız ürünler 3. üründür" sözlerini kullandı.

Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas ise konuşmasında, "Burada tütüne alternatif hatta tütüne ikinci ürün olarak marul ekiminin artırılması ve yaygınlaştırılması için böyle bir çalışma yapıldı. Marullarımızı kalitesi ve gelişmesi oldukça iyi. Burada beklenen verimi elde ettik. Sulama birliğiyle beraber hem Adıyaman'da ikinci ürün hem de tütüne alternatif olarak böyle bir çalışmanın yaygınlaşmasını istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Çiftçilik, Yapraklı, Adıyaman, Ekonomi, Güncel, Genel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Genel Adıyaman'da Çiftçiler Yılda 2-3 Ürün Elde Edebilecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:18 Türkiye’nin yanı başında şiddetli çatışma Muhalifler adım adım ilerliyor Türkiye'nin yanı başında şiddetli çatışma! Muhalifler adım adım ilerliyor
23:17 İstanbul’da sahte içkiden 2 kişi hayatını kaybetti İstanbul'da sahte içkiden 2 kişi hayatını kaybetti
22:41 Kırıkkale’de yere çöp atanlar güvenlik kameralarından tespit ediliyor Kırıkkale'de yere çöp atanlar güvenlik kameralarından tespit ediliyor
22:17 Bulgaristan ve Romanya’nın Şengen’e tam katılımı onaylandı Bulgaristan ve Romanya'nın Şengen'e tam katılımı onaylandı
22:11 Putin, açık açık tehdit etti: Sabrımız bir gün mutlaka tükenecek Putin, açık açık tehdit etti: Sabrımız bir gün mutlaka tükenecek
09:28 Feyenoord maçında deliren Pep Guardiola yüzünü gözünü yırttı Feyenoord maçında deliren Pep Guardiola yüzünü gözünü yırttı
09:27 2025 yılında uygulanacak trafik cezaları belli oldu 2025 yılında uygulanacak trafik cezaları belli oldu
09:14 Manchester City dağıldı: Şampiyonlar Ligi’nde çılgın gece Manchester City dağıldı: Şampiyonlar Ligi'nde çılgın gece
09:10 Tokat’ta şüpheli alkol zehirlenmesi: 3 kişi yoğun bakımda Tokat'ta şüpheli alkol zehirlenmesi: 3 kişi yoğun bakımda
09:01 Elif Çakır: Başörtüsü sorunu olduğu için üniversitenin kapısından döndüm Elif Çakır: Başörtüsü sorunu olduğu için üniversitenin kapısından döndüm
09:01 Doktorlar’ın Ela’sı Yasemin Özilhan’ı görenler tanıyamadı Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan'ı görenler tanıyamadı
08:58 Milyonların gözü bu toplantıda Asgari ücret için öne çıkan rakam 23 bin TL Milyonların gözü bu toplantıda! Asgari ücret için öne çıkan rakam 23 bin TL
08:55 Samet Aybaba ve Brad Friedel Beşiktaş’tan ayrıldı Samet Aybaba ve Brad Friedel Beşiktaş'tan ayrıldı
08:51 Buse Terim derin yırtmacıyla çok konuşuldu Buse Terim derin yırtmacıyla çok konuşuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2024 01:01:16. #1.11#
SON DAKİKA: Adıyaman'da Çiftçiler Yılda 2-3 Ürün Elde Edebilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.