Arnavutköy'de Kastamonu Tanıtım Günleri'nde Cengiz Kurtoğlu Coşkusu - Son Dakika
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Arnavutköy'de Kastamonu Tanıtım Günleri'nde Cengiz Kurtoğlu Coşkusu

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Arnavutköy Belediyesi'nin düzenlediği Kastamonu Tanıtım Günleri'nde ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu sahne aldı. Yöresel ürünlerin tanıtıldığı festivalde, binlerce vatandaş eğlenceli anlar yaşadı.

13.10.2024 10:40  Güncelleme: 10:52
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Arnavutköy Kastamonu Tanıtım Günleri'nde Cengiz Kurtoğlu rüzgarı esti

İSTANBUL - Arnavutköy Belediyesi tarafından düzenlenen Kastamonu Tanıtım Günleri'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yöresel ürünlerin tanıtıldığı festival renkli görüntülere sahne olurken, ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu vatandaşlara unutulmayacak bir gece yaşattı.

Arnavutköy Belediyesi tarafından her hafta sonu bir memleket veya yörenin kültürünün tanıtılmasına yönelik festivaller düzenleniyor. Arnavutköy Şehir Parkı'nda düzenlenen festivallere vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, bu hafta sonu Kastamonu Tanıtım Günleri gerçekleştirildi. Festivalde, yöresel halk oyunları ve davul zurna ile vatandaşlar doyasıya eğlendi. Geleneksel etli ekmek ikram edilen festivalde, yöresel ürünler vatandaşlarla buluştu. Düzenlenen tanıtım festivaline, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, KAS-DER Arnavutköy Şube Başkanı Emrah Gürsu, Ak Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Gökhan Gürek, siyasi partilerin temsilcileri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu ve dernek temsilcileri, ve çok sayıda vatandaş katıldı. Festival alanı hınca hınç dolup taşarken vatandaşlar, Cengiz Kurtoğlu konseriyle coşkuyu doyasıya yaşadı. Binlerce vatandaşın eğlendiği festival alanı havadan görüntülendi. Pazar günü akşam saatlerine kadar devam edecek olan festival alanında sürpriz sanatçılar sahne almaya devam edecek.

"Farklı gelenekler, örf ve adetlerimizi bizden sonraki nesillerimize aktarmayı hedefliyoruz"

Düzenlenen tanıtım günlerinde konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, "Öncelikle katılan tüm hemşehrilerimize hoş geldiniz diyorum. Arnavutköy'ümüzde 4 haftadır devam eden memleket günleri bugünde batı Karadeniz'den Kastamonu rüzgarıyla devam ediyor. Bu memleket günlerini başta tasarlayıp ve devam ettirmemizin bir gayesi var, kadim bir kültürümüz ve medeniyetimiz var. Farklı gelenekler, örf ve adetlelerimizin bizden sonraki nesillerimize aktarılması için bu programları gerçekleştirdik. Gözlemlediğimiz kadarıyla programdan ve katılım yoğunluğundan oldukça memnunuz. Bugün de ben bir Kastamonulu olarak her zaman övündüğüm topluluk olduğu için onların bir ferdi olmaktan memnunum ve huzurluyum bugünde burada Kastamonu'nun etli ekmeğini vatandaşımıza ikram ediyoruz. Bunun yanında yöresel tüm ürünlerimiz stantlarımızda. Esnafımızın yüzü gülüyor ve vatandaşımız özlem duyduğu memleket hasretini yaşayarak yüzü gülüyor. Bunların hepsini burada gerçekleştirdiğimiz için oldukça memnunuz. Cengiz Kurtoğlu, kıymetli sanatçımızın annesi Kastamonulu bu anlamda derneklerimiz lütfetti bizi onunla buluşturacaklar bizlerde tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz, organizasyonumuz yarında devam ediyor" dedi.

"Kastamonu kültümüzde eğlence hakimdir, tüm vatandaşlarımız eğleniyorlar"

Programın paydaşlarından olan KAS-DER Arnavutköy Şubesi Başkanı Emrah Gürsu ise, "İnanılmaz bir yoğunluk var. Bu programın yapılmasında bize öncülük eden değerli Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Tüm hemşehrilerimizi buraya davet ediyoruz. Burada çok özel yöresel ürünlerimiz bulunmakta. Kastamonu kültümüzde eğlence hakimdir, tüm vatandaşlarımız eğleniyorlar. Cengiz Kurtoğlu konserimiz olacak. Arnavutköy'e ikinci gelişi onu burada ağırlayacağız. Güzel bir gece geçireceğiz, yarın yine saat 11.00 itibariyle tüm stantlarımız açılacak ve festivalimiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Arnavutköy'de Kastamonu Tanıtım Günleri'nde Cengiz Kurtoğlu Coşkusu - Son Dakika

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