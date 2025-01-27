Artvin'de Ekskavatör Kamyonete Çarptı

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Artvin'de kaygan yolda ekskavatör kamyonete çarptı: O anlar kamerada

ARTVİN - Artvin'in Arhavi ilçesinde çamur nedeniyle yolda kalan kamyoneti kurtarmak için bölgeye giden ekskavatör, kazaya neden oldu. Kaygan yolda kayan ekskavatör, kamyonete çarparak durdu. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İlçeye bağlı Hacılar Mahallesi'nde doğalgaz hattı çalışması yapan işçilerin içinde bulunduğu kamyonet, yolun aşırı yağış sonucu kayganlaşması nedeniyle yolda mahsur kaldı. Yağmurla birlikte çamurlaşan yolda mahsur kalan kamyoneti kurtarmak için yine aynı şirkete ait bir ekskavatör bölgeye gönderildi. Ancak kaygan yol nedeniyle bu kez ekskavatör da kontrolünü kaybederek kamyonete çarptı. Kısa süreli paniğe neden olan olayda kamyonet sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye sevk etti. Kamyonet ve ekskavatör, çekici yardımıyla kurtarıldı. Yaşananlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye kayıt edildi.