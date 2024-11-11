Atatürk'ün 86. Ölüm Yılı İzmir'de Anıldı - Son Dakika
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Genel

Atatürk'ün 86. Ölüm Yılı İzmir'de Anıldı

İzmir'de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölüm saati 09.05'te düzenlenen anma töreniyle anıldı. Kent halkı, protokol ve siyasi temsilciler saygı duruşunda bulunarak Atatürk'ü andı.

11.11.2024 00:21
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İzmir'de saatler 09.05'i gösterdiğinde hayat durdu

İZMİR - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikal edişinin 86. yılında İzmir'de de anıldı. Atatürk'ün ölüm saati olan 09.05'te, kentte adeta hayat durdu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 86. yılında İzmirliler tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda anıldı. Kent protokolünün yanı sıra siyasi parti temsilcileri, belediye başkanları, gaziler, öğrenciler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar meydanda yerini alarak Atatürk'ün ölüm saati olan 09.05'te 2 dakika boyunca saygı duruşunda bulundu. Seyir halinde olan sürücüler de araçlarından inerek Atatürk'ü andı. Bu esnada duygu dolu anlar yaşandı.

Anma programında İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Atatürk heykeline çelenk bıraktı. Program, Sabancı Kültür Merkezinde düzenlenecek anma etkinliği ile devam edecek.

Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti, Kültür Sanat, Politika, Genel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Genel Atatürk'ün 86. Ölüm Yılı İzmir'de Anıldı - Son Dakika

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