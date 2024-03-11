Bakan Uraloğlu: Ankara-İstanbul yeni otoyolu ve Süper Hızlı Tren projesi başladı - Son Dakika
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Bakan Uraloğlu: Ankara-İstanbul yeni otoyolu ve Süper Hızlı Tren projesi başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-İstanbul yeni otoyolu ve Ankara-İstanbul Süper Hızlı Treni proje çalışmalarının başladığını açıkladı. Bakan Uraloğlu ayrıca, Türksat 6A uydusunun yakın zamanda yörüngesine gönderileceğini ve Ankara'da 31 milyar 360 milyon proje bedeliyle 22 adet karayolu projesinin devam ettiğini belirtti.

11.03.2024 17:49  Güncelleme: 17:55
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Bakan Uraloğlu: "Ankara- İstanbul yeni otoyolu, Ankara-İstanbul Süper Hızlı Treni proje çalışmalarına başladık"

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Ankara-İstanbul yeni otoyolu, Ankara-İstanbul Süper Hızlı Treni proje çalışmalarına başladık" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Nallıhan Köprüsü, Nallıhan Kuş Cenneti Tüneli ve Bağlantı Yolları Açılış Törenine katıldı. Törende konuşan Uraloğlu, Türkiye'nin 2002 yılı öncesinde ulaşım ağının zayıf olduğunu belirterek, "Sadece 6 ilin birbirine bölünmüş yollarla bağlı olduğu, demiryollarına yarım asır boyunca bir çivi dahi çakılmayan, havayollarına sadece varlıklı insanların ulaşabildiği, denizci kimliğini ise unutulmuş bir Türkiye vardı. Böyle bir ortamda da ekonomisi büyüyen ve güçlenen bir Türkiye'den bahsetmekte mümkün değildi. Ancak hamdolsun Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde geçen son 22 yılda ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 275 milyar dolar yatırım gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

"TÜRKSAT 6A uydumuzu yakın zamanda yörüngesine göndermeyi hedefliyoruz"

TÜRKSAT 6A özelinde açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, "Şimdi ilk milli ve yerli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A ile uzay ve uydu teknolojileri alanında teknik bir devrim gerçekleştiriyoruz. TÜRKSAT 6A uydumuzu yakın Haziran ayı içerisinde de yörüngesine göndermeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

"Ankara'da 31 milyar 360 milyon proje bedeliyle 22 adet karayolu projesinin yapım çalışmalarına devam ediyoruz"

Yeni projelere devam edildiğini belirten Uraloğlu, "Ankara'da 31 milyar 360 milyon proje bedeliyle 22 adet karayolu projesinin yapım çalışmalarına devam ediyoruz. Bu çalışmalar arasında Nallıhan'ı doğrudan ilgilendiren 3 önemli karayolu projemiz var. Bunlar; Beypazarı-Nallıhan Yolu, Nallıhan- Taşkesti ve Nallıhan- Dokurcun üstyapı onarımı ve bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz; Nallıhan Köprüsü, Nallıhan Kuş Cenneti Tüneli ve Bağlantı Yolları Projeler" açıklamasında bulundu.

"Ankara-İstanbul yeni otoyolu, Ankara-İstanbul Süper Hızlı Treni proje çalışmalarına başladık"

Ankara-İstanbul yeni otoyolu için çalışmalara başlandığını bildiren Uraloğlu, "Ankara-İstanbul yeni otoyolu, Ankara-İstanbul Süper Hızlı Treni proje çalışmalarına başladık. Her iki projenin de Nallıhan'dan geçeceğini sizlere müjdelemek isterim. İnşallah 31 Mart yerel seçimleri sonrasında da; Ankara'nın Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok ile birlikte Türkiye Yüzyılı'na yakışan projelere imza atacağız" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Bakan Uraloğlu: Ankara-İstanbul yeni otoyolu ve Süper Hızlı Tren projesi başladı - Son Dakika

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