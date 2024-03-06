Bakan Uraloğlu: "Muhtemelen 2026 yılında 5G'ye geçeceğiz"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gazi Üniversitesi tarafından düzenlenen "Civil Ankara" etkinliğine katıldı. Etkinlikte yaptığı konuşmada lojistik, mobilite ve dijitalleşmeyi yönettiklerini ifade eden Bakan Uraloğlu, "Biz yarını değil, biz 2028'i değil, 2035'i değil, 2053'ü bile değil, biz 2071'i artık planlıyoruz. 22 yıllık sürede de yaklaşık 275 milyar dolarlık bir yatırım yaptık" diye konuştu.
"İzmir- İstanbul arası 3 buçuk saate indi"
"2002 yılındaki 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol vardı, biz bunu 29 bin 500 kilometreye çıkardık" diyen Uraloğlu, şunları söyledi:
"2002'deki toplam araç sayısı toplam 8 buçuk milyondur. Bugün yaklaşık 28 buçuk milyon araç var. Eğer bunları yapmamış olsaydık gerçekten Türkiye kilitlenmiş olurdu. Biz teknolojik köprüler yapıyoruz, tüneller yapıyoruz artık. İnşaat sektöründe yapamayacağımız imalat yok diye düşünüyoruz. İzmir-İstanbul arasındaki 426 kilometre uzunluğundaki otoyolla 8 buçuk saat süren seyahat süresi bugün 3 buçuk saat süreye indi. Eğer bunu yapmamış olsaydık İstanbul-İzmir seyahati 12 saatlere varacaktı."
"Geniş bant abone sayımız 94,3 milyon"
İletişimde büyük veriye ulaşmanın önemini vurgulayan Uraloğlu, "Onun için yerli ve milli olmadığınız sürece orada kendinizi yeterince güvende hissedemezsiniz. Yerli ve milli iletişim araçlarını geliştirmemiz lazım. Şu andaki geniş bant abone sayımız 94,3 milyon. Fiber altyapı uzunluğumuz 549 bin kilometreye erişti. İletişimde en önemli altyapı budur. 5G teknolojisine uygun zamanda, doğru piyasa şartlarıyla geçmeyi düşünüyoruz. Muhtemelen 2026 yılında 5G'ye geçeceğiz" dedi.
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 40 yıldır plak ve kaset satan Ahmet Kara, ölümsüz şarkılarda hatıralarını arayan vatandaşların uğrak noktası oluyor. Söz ve müziğiyle hafızalara kazınan şarkıları 6 metrekarelik dükkanındaki pikaptan çalan Kara, kuşaklar arası bağ kuruyor. Değirmendere'de "Plakçı Ahmet" olarak bilinen 63 yaşındaki Ahmet Kara, 1980'de hayallerinin peşinden giderek çok sayıda plak ve kasetlerin bulunduğu dükkan kurdu. Müziğe olan tutkusuyla bilinen Kara'nın ünü, yıllar içinde Değirmendere'den Türkiye'ye yayıldı. Ömrünü müziğe adayan Ahmet Kara, bu zamana kadar binlerce plak ve kaset sattı.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 40 yıldır plak ve kaset satan Ahmet Kara, ölümsüz şarkılarda hatıralarını arayan vatandaşların uğrak noktası oluyor. Söz ve müziğiyle hafızalara kazınan şarkıları 6 metrekarelik dükkanındaki pikaptan çalan Kara, kuşaklar arası bağ kuruyor. Değirmendere'de "Plakçı Ahmet" olarak bilinen 63 yaşındaki Ahmet Kara, 1980'de hayallerinin peşinden giderek çok sayıda plak ve kasetlerin bulunduğu dükkan kurdu. Müziğe olan tutkusuyla bilinen Kara'nın ünü, yıllar içinde Değirmendere'den Türkiye'ye yayıldı. Ahmet Kara, çocukluğundan bu yana müzik dinlemeyi çok sevdiğini ancak o yıllarda maddi imkansızlıklar sebebiyle plak alamadığını söyledi. İçinde kalan ukde dolayısıyla dükkan açtığını anlatan Kara, "Benim çocukluğumda plaklar çok pahalıydı. 'İleride böyle bir yapacağım' dedim ve böyle bir işim oldu. İmkansızlıklardan alamadığım plakları sonradan hem alıyor hem de satıyor oldum. Güzel bir hobi oluştu" diye konuştu. Ahmet Kara, piyasada zor bulunan hatta bulunamayan değerli plakların dükkanında ulaşılabileceğine de dikkat çekerek, "Örneğin Sezen Aksu'nun Allahaısmarladık long playı piyasada yok. Yaşanmış Yıllar da yok, bende var. Erkin Koray'ı Sevince adlı 45'liği de bende var. Piyasada Nil Burak da pek yoktur ama bende bulunur. Bu plaklar plakseverler tarafından piyasadan hep toplandı. Bulunamayan plakları ben satıyorum dersem yanlış olmaz. Piyasadaki çoğu kişinin arşivi de genel anlamda benden kuruldu" diye konuştu.
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yalova merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'KAFES-47' Operasyonlarında aralarında elebaşlarının da bulunduğu suç örgütü üyesi 8 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucu, 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet av tüfeği, çok miktarda Türk lirası ile çok sayıda senet, çek, tapu ve dijital materyale el konulduğu belirtildi.
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yalova merkezli 4 ilde düzenlenen 'KAFES-47' operasyonlarında elebaşları da dahil olmak üzere 8 suç örgütü üyesinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda ruhsatsız silahlar, para, senet, çek, tapu ve dijital materyaller ele geçirildi. Ayrıca suç örgütünün faaliyetleri arasında tefecilik, yağma suçu, tehdit ve hakaret gibi suçlar da yer alıyordu.
Yalova merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Kafes-47" operasyonlarında bölgede "Çakar" olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda örgütün elebaşlarından Yılmaz ve Erdem Çakar'ın da içerisinde bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar sonucu çok miktarda Türk Lirası ile çok sayıda senet, çek, tapu ve dijital materyale el konuldu.
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Van'ın Edremit Belediye Başkanı ve AK Parti'nin belediye başkan adayı İsmail Say, düzenlenen törenle seçim koordinasyon merkezinin açılışını gerçekleştirdi. Say, açılışta yaptığı konuşmada, belediye başkanı olarak görev yaptığı dönemde ilçenin sorunlarını çözdüklerini ve gelecek dönemde Edremit'i ve Van'ı daha da geliştireceklerini belirtti.
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