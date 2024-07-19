Bakan Yumaklı, şehit orman müdürünün cenazesine katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Bakan Yumaklı, şehit orman müdürünün cenazesine katıldı

Geniş Video İzle

İzmir'in Bergama ilçesinde çıkan orman yangınına müdahaleye giderken geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş'ın cenazesi Manisa'nın Demirci ilçesinde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, cenaze törenine katılarak şehit cenazesini omzunda taşıdı.

19.07.2024 15:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Yumaklı, şehit orman müdürünün cenazesine katıldı

MANİSA - İzmir'in Bergama ilçesinde çıkan orman yangınına müdahaleye giderken geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş, memleketi Manisa'nın Demirci ilçesinde toprağa verildi. Cenazeye katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, törenin ardından şehit cenazesini omzunda taşıdı.

İzmir'in Bergama ilçesine bağlı Çobanlar Mahallesi yakınlarında dün çıkan orman yangınına müdahaleye giden Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş'ın içinde bulunduğu aracın devrilmesi sonucu yaralandı. İlk olarak Bergama Devlet Hastanesine kaldırılan Dönertaş ardından İzmir Şehir Hastanesine sevk edildi. Burada tedaviye alınan yaralılardan evli ve 2 çocuk babası Dönertaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şehit Dönertaş'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Bakan Yumaklı şehit orman müdürünün cenazesine katıldı

Şehit olan Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş için Manisa'nın Demirci ilçesi Durhasan Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Camideki cenaze törenine Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da katıldı. Törene ayrıca Manisa Valisi Enver Ünlü, eşi Meltem Dönertaş, annesi Güldenur Dönertaş, babası Ali Dönertaş, kardeşi Şener Dönertaş yakınları ve binlerce vatandaş katıldı.

Kılınan cenaze namazı ardından kısa bir açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Cümleten başınız sağ olsun. Çok fazla şey söylemeye gerek yok. Şahin kardeşim zaten lisanı hal ile olması gerekeni söyledi. Bu vatanın, bu millet bekası, geleceği, daha iyi olması için bazı kahramanlar savaşır. Biz onların kimi zaman isimlerini bile bilmeyiz. Bugün o kardeşlerimden yeşil vatan için hayatını yani en kıymetli varlığını fedai cana eyledi. Rabb'im şehadetini kabul eylesin. Her zaman olduğu gibi devletimiz bütün şehitlerin ve ailelerinin yanında olduğu gibi bu kardeşimizin de ailesinin yanında olacak, onları bağrına basacak. Orman teşkilatı hakeza öyle yapacak. Ben bu vatan için, bu millet için, bu devlet için fedai can etmiş bütün şehitlerimize rahmet diliyorum. Rabbim Şahin kardeşimi de onlarla beraber haşir eylesin, onlara komşu eylesin. Baş sağlığı diliyorum. Rabbim rahmetiyle muamele eylesin" dedi.

Dönertaş'ın cenazesi, cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Bakan Yumaklı, şehit orman müdürünün cenazesine katıldı
Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanı, Demirci, Bergama, Manisa, trafik, İzmir, Genel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Genel Bakan Yumaklı, şehit orman müdürünün cenazesine katıldı - Son Dakika


16:33 Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Gazze’de işgalci güç konumundadır Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Gazze'de işgalci güç konumundadır
14:08 Yazılım kaynaklı sorun nedeniyle ATM’ye giden vatandaşlar eli boş döndü Yazılım kaynaklı sorun nedeniyle ATM'ye giden vatandaşlar eli boş döndü
14:03 Microsoft: Temel sorun çözüldü, bazı servislerde problem bir süre daha devam edebilir Microsoft: Temel sorun çözüldü, bazı servislerde problem bir süre daha devam edebilir
13:32 KADES’ten gelen ihbar Polis yaşlı kadını boynundan ve ayaklarından bağlanmış halde buldu KADES'ten gelen ihbar! Polis yaşlı kadını boynundan ve ayaklarından bağlanmış halde buldu
13:13 Yazılım krizi en çok uçakları vurdu Hava trafiği yoğunluğu böyle görüntülendi Yazılım krizi en çok uçakları vurdu! Hava trafiği yoğunluğu böyle görüntülendi
16:14 Mardin’i karıştıran dolandırıcılık olayı 140 Milyon dolarla ortalıktan kayboldular Mardin'i karıştıran dolandırıcılık olayı! 140 Milyon dolarla ortalıktan kayboldular
15:03 İngilitere’de hayat kadınlığı yaptığı ortaya çıkan 30 yaşındaki kadın öğretmen, meslekten men edildi İngilitere'de hayat kadınlığı yaptığı ortaya çıkan 30 yaşındaki kadın öğretmen, meslekten men edildi
15:00 Icardi üzgünken onun umrumda bile değil Wanda sere serpe yatıp masaj yaptırdı Icardi üzgünken onun umrumda bile değil! Wanda sere serpe yatıp masaj yaptırdı
14:59 Yıldız Sarayı ziyarete açıldı Ağustos sonuna kadar ücretsiz olacak Yıldız Sarayı ziyarete açıldı! Ağustos sonuna kadar ücretsiz olacak
14:59 Gelinim Mutfakta’da sürpriz ayrılık: Nursel Ergin yerine Hünel geldi Gelinim Mutfakta'da sürpriz ayrılık: Nursel Ergin yerine Hünel geldi
14:18 Kaza yapıp kaçtı, önce çevreye sonra kalbine ateş etti Kaza yapıp kaçtı, önce çevreye sonra kalbine ateş etti
14:12 Elon Musk, Microsoft’un yaşadığı kesintiye alaycı paylaşım yaparak yanıt verdi Elon Musk, Microsoft'un yaşadığı kesintiye alaycı paylaşım yaparak yanıt verdi
13:58 Mehmet Büyükekşi’den veda mesajı: Yaptıklarımız Türk futbol tarihine yazıldı Mehmet Büyükekşi'den veda mesajı: Yaptıklarımız Türk futbol tarihine yazıldı
13:14 İş dünyası yasta ATSO Başkanı Ali Bahar tekneden düşerek hayatını kaybetti İş dünyası yasta! ATSO Başkanı Ali Bahar tekneden düşerek hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2024 17:21:25. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Yumaklı, şehit orman müdürünün cenazesine katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement