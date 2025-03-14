Bakırköy'de Kentsel Dönüşüm Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Bakırköy'de Kentsel Dönüşüm Başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi, Bakırköy için hazırlanan kentsel dönüşüm imar planlarını oy birliği ile onayladı. Bu planlar, yıllardır yenilemeyi bekleyen vatandaşlar için önemli bir fırsat sunarken, bölgede deprem dirençli yapıların inşa edilmesine zemin hazırlıyor.

14.03.2025 13:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakırköy'de kentsel dönüşüm başlıyor

İSTANBUL - Bakırköy için hazırlanan imar planları İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nden oy birliği ile geçti. Bakırköylülerinin yarısından fazlasının yaşadığı 7 mahalleyi kapsayan imar planları sayesinde, yıllardır evlerini yenilemeyi bekleyen vatandaşların binalarında dönüşümü gerçekleştirilebilecek. Maliyeti önemli oranda düşürmesi beklenen plan notlarında çatı katları da bağımsız daire olarak yapılandırılabilecek. Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, "25 yıllık hasreti bir yıllık çalışmayla bitirdik" dedi.

Bakırköy Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile hazırlanan imar planları İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nden oy birliği ile geçti.İlk olarak 11 Temmuz 2024 tarihinde İBB Meclisinde onaylanan 1/5000 ölçekli Bakırköy Merkez Demiryolu Kuzeyi ve Güneyi Revizyon Nazım İmar Planının ardından, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hazırlanarak, Bakırköy Belediye Meclisi'nde geçti. İBB Meclis gündemine taşınan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı da bugün oy birliğiyle kabul edildi.

"25 yıllık hasreti bir yılda bitirdik"

Kabul edilen planların Bakırköylülere hayırlı olması dileklerini ileten Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, "25 yıllık hasreti bir yıllık çalışmayla bitirdik. Meclisimizde onaylanan bu imar planları sayesinde, 220 bin kişinin yaşadığı Bakırköy'ü deprem dirençli bir ilçeye dönüştürme mücadelemizde artık çok daha güçlüyüz. Bu karar depremde riskli bölgelerden biri olan Bakırköyümüzün muhtemel bir Marmara depremi öncesinde yenilenmesi açısından hayati derecede önem arz etmektedir. Bakırköylüler artık rahat bir nefes alacaktır. 1 yıl gibi kısa bir süreçte önce 1/5000'lik İmar Planlarımızı ardından bugün de 1/1000'lik İmar Planlarımızı onayladık ve bugün Bakırköylü komşularımıza kentsel dönüşümün müjdesini verdik. Bu süreçte emeği geçen, Bakırköy Belediyemiz çalışanlarına, Bakırköy Belediye Meclisimize, İBB İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığımıza, Bayındırlık ve İmar Komisyonumuza, siz değerli meclis üyelerimize ve sürecin başından bu yana büyük destek veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Deprem dirençli dönüşümün yolu açıldı

Kabul edilen imar planları sayesinde Bakırköy'ün yarısından fazlasının yaşadığı, Osmaniye, Yenimahalle Kartaltepe, Zuhuratbaba, Cevizlik, Zeytinlik ve Sakızağacı mahallelerinde dönüşüm yapılacak. Plan notlarında kentsel dönüşüm maliyetini düşürecek önemli maddeler yer aldı. Ayrık nizam adalarda dönüşümü çıkmaza sokan parsel birleşimi ve minimum alan şartı sınırlaması kaldırılırken Taban Oturumu TAKS değeri 0.25 den çıkma yapılmamak şartıyla 0.40'a çıkarıldı. Böylece bodrum ve zemin katta büyüme sağlanarak, çıkmasız depreme daha dayanıklı yapı oluşturulmasının önü açıldı.

Çatı katları bağımsız daire oluyor

Onaylanan imar planları önemli bir değişikliğin de yolunu açtı. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı notlarında yer alan maddelere göre, yenilenecek binalarda çatı katı olarak nitelendirilen alanlar bağımsız daire olarak iskan edilebilecek. Binlerce yurttaşı sevindiren bu plan notunun onaylanması, kentsel dönüşümü kolaylaştıracak önemli bir karar olarak nitelendiriliyor.

Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika Genel Bakırköy'de Kentsel Dönüşüm Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Devlet Bahçeli, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nu aradı Devlet Bahçeli, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu aradı
Ünlü posta şirketi binlerce çalışanını işten çıkaracak Ünlü posta şirketi binlerce çalışanını işten çıkaracak
Acil iniş yapan yolcu uçağında yangın: 12 kişi yaralandı Acil iniş yapan yolcu uçağında yangın: 12 kişi yaralandı
4 senatörden Trump ve Musk’a soruşturma talebi 4 senatörden Trump ve Musk'a soruşturma talebi
Bankamatik değil dilenci Üzerinden 1 aylık maaş çıktı Bankamatik değil dilenci! Üzerinden 1 aylık maaş çıktı
Çocuklar okul bahçesine oyun alanı istedi, Canik Belediyesi 2 tane bank hediye etti Çocuklar okul bahçesine oyun alanı istedi, Canik Belediyesi 2 tane bank hediye etti
Miss Rodeo olarak bilinen fenomen 20 yaşında hayatını kaybetti Miss Rodeo olarak bilinen fenomen 20 yaşında hayatını kaybetti
Rusya, yaptırımları aşmak için Bitcoin ve USDT kullanıyor Rusya, yaptırımları aşmak için Bitcoin ve USDT kullanıyor
Türkiye Basın Federasyonu’ndan siyasi partilere çağrı Türkiye Basın Federasyonu'ndan siyasi partilere çağrı
Ülkeyi ayağa kaldıran olay: Yol kenarında 9 öğrenci parçalanmış halde bulundu Ülkeyi ayağa kaldıran olay: Yol kenarında 9 öğrenci parçalanmış halde bulundu
’’Ücretin ne kadar’’ sorusuyla başlayan tartışma sonrası hayatı karardı ''Ücretin ne kadar'' sorusuyla başlayan tartışma sonrası hayatı karardı
Canlı yayında ’’Nas’’ tartışması Canlı yayında ''Nas'' tartışması
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu
Ali Tutuk: Turistler coğrafi ürünlerimizi tatmaya geliyor Ali Tutuk: Turistler coğrafi ürünlerimizi tatmaya geliyor
Kanlı Ay tutulması gerçekleşti: Türk halkını zora sokacak Kanlı Ay tutulması gerçekleşti: Türk halkını zora sokacak

13:29 Maliye kira geliri beyan dönemi için konutlarda yoklama başlattı Maliye kira geliri beyan dönemi için konutlarda yoklama başlattı
12:45 Çocuklar okul bahçesine oyun alanı istedi, Canik Belediyesi 2 tane bank hediye etti Çocuklar okul bahçesine oyun alanı istedi, Canik Belediyesi 2 tane bank hediye etti
12:13 ’’Ücretin ne kadar’’ sorusuyla başlayan tartışma sonrası hayatı karardı ''Ücretin ne kadar'' sorusuyla başlayan tartışma sonrası hayatı karardı
19:29 Metroda Kavga: Tekme ve Küfür Metroda Kavga: Tekme ve Küfür
19:18 Osimhen’den Galatasaraylıları mest edecek itiraflar Osimhen'den Galatasaraylıları mest edecek itiraflar
18:58 Putin’den ateşkes açıklaması: Tekliflere katılıyoruz Putin'den ateşkes açıklaması: Tekliflere katılıyoruz
18:53 Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever 51 yaşında hayatını kaybetti Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever 51 yaşında hayatını kaybetti
18:30 Hakan Çalhanoğlu’nun yanına bir Türk daha Hakan Çalhanoğlu'nun yanına bir Türk daha
18:19 Özel okulda deney sırasında patlama: 6 öğrenci yaralandı Özel okulda deney sırasında patlama: 6 öğrenci yaralandı
18:17 Şanlıurfa’da okula gitmeyen öğrencinin velisine para cezası uygulanacak Şanlıurfa'da okula gitmeyen öğrencinin velisine para cezası uygulanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2025 13:57:52. #7.12#
SON DAKİKA: Bakırköy'de Kentsel Dönüşüm Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.