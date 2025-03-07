Balık Pulundan Organik Diş Dolgusu - Son Dakika
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Balık Pulundan Organik Diş Dolgusu

Kayseri'de öğrenciler, balık pulundan organik diş dolgusu geliştirerek geri dönüşüme katkı sağladı.

07.03.2025 14:24
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Balık pulundan organik 'diş dolgusu'

KAYSERİ - Kayseri'de lise öğrencileri, yaptıkları projede balık pulundan elde ettikleri madde ile hem organik hem de daha dayanıklı diş dolgusu geliştirdi.

Kayseri'de lise öğrencileri Elif Önder ve Nisa Sarıkaya tarafından 'Doğal Kaynaklı Bileşenlerle Zenginleştirilmiş Diş Dolgusu Üretimi' projesi geliştirildi. Proje ile balık pulundan organik olarak elde ettikleri hidroksiapatit maddesi ile hem daha dayanıklı hem de organik diş dolgusu geliştirdi. Öğrenciler, proje ile ayrıca çöpe gidecek olan balık pullarını da geri dönüştürmüş oldu.

Projeleri ile ilgili bilgi veren 11. Sınıf öğrencisi Elif Önder, "Bizim projemiz normal diş dolgularını daha da güçlü hale getirerek, aynı zamanda biyo uyumluluğu sağlamak. Biyo aktiviteyi arttırarak diş dolgularındaki dayanıklılığı arttırmak ve diş dolgularını geliştirmek istedik. Biz bu diş dolgumuzda hidroksiapatit kullandık. Bunu da balık pulundan elde ettik. Balık pulundan elde etmemizin sebebi de hem organik bir madde balık pulları atık olarak atılıyor. Biz de bunları çevreye geri kazandırmak istedik. Biz ilk başta balık pullarını aldık ve öncesinde de bir literatür taraması yaptık. Diş dolgusunda kullanılan maddelerimizi kullandık. BisGMA kullandık organik maddemiz olarak. İnorganik madde olarak da hidroksiapatit kullandık. Bunları da elde etme süreçlerinden geçirdik. Sentezledik ve organik bir şekilde yaptık. Bu süreçlerin hiçbir aşamasında kimyasal sentez kullanılmadı. Daha sonrasında da diş dolgumuzu elde ettik. Normal dolguya göre daha iyi bir mukavemet sağlıyor bu diş dolgumuz. Aynı zamanda bu mukavemet sayesinde kırıkları önlüyoruz. Kırıkları önlediğimiz için de çürüklerin önüne geçmiş oluyoruz. Arkadaşlarım da hiçbir zaman proje için adım atmaktan vazgeçmesinler. Eğer imkan verilmiyorsa onlar kendileri oluşturmaya çalışsınlar. Geleceğe bir katkı sumaya çalışsınlar" dedi.

Kaynak: İHA

Kayseri, Sağlık, Eğitim, Çevre, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Balık Pulundan Organik Diş Dolgusu - Son Dakika

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