Beylikdüzü'nde Patlama: 1 Ölü, 3 Yaralı

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Vali Gül: "Patlamada 1 vatandaşımız vefat etti, 3 vatandaşımız yaralandı"

"Tedbir amaçlı vatandaşlarımızın barınacağı yurt hazırladık"

İSTANBUL İstanbul Valisi Davut Gül, Beylikdüzü'nde meydana gelene patlama ile ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Gül, "Patlamada 1 vatandaşımız vefat etti, 3 vatandaşımız yaralandı" ifadelerini kullandı.