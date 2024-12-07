Vali Gül: "Patlamada 1 vatandaşımız vefat etti, 3 vatandaşımız yaralandı"
"Tedbir amaçlı vatandaşlarımızın barınacağı yurt hazırladık"
İSTANBUL İstanbul Valisi Davut Gül, Beylikdüzü'nde meydana gelene patlama ile ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Gül, "Patlamada 1 vatandaşımız vefat etti, 3 vatandaşımız yaralandı" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Genel › Beylikdüzü'nde Patlama: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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