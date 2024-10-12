Boğaz'da Gem Trafiği Yeniden Açıldı

İstanbul Boğazında makine arızası yapan kuru yük gemisi Ahırkapı'ya çekildi
İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı
İSTANBUL - İstanbul Boğazı gemi trafiği, 106 metre boyundaki B LINE isimli kuru yük gemisinin makine arızası yapması nedeniyle çift yönlü gemi trafiğine kapalı olan İstanbul Boğazı tekrar gemi trafiğine açıldı.
İsrail'den Bulgaristan'a giden 106 metre boyundaki B LINE isimli kuru yük gemisi Beşiktaş Akıntıburnu önlerinde makine arızası yapması nedeniyle gemi trafiğine kapatılan İstanbul Boğazı, geminin Ahırkapı Demir Sahası'na çekilmesinin ardından tekrar gemi trafiğine açıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "B LINE isimli gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda; Kılavuz Kaptanımız refakatinde, ve römorkörlerimizin eşliğinde Ahırkapı'ya emniyetle demirletildi" ifadeleri yer aldı.
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