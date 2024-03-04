Buca Onat Tüneli İzmir ulaşımına derin nefes aldıracak
Buca'daki Homeros Bulvarı ile Bornova'daki İzmir Otogarı'nı birbirine bağlayacak İzmir'in en uzun karayolu tünelinin yapımının yüzde 65'i tamamlandı
İZMİR - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Buca ile Bornova'yı kesintisiz birbirine bağlayacak Buca Onat Tüneli çalışmalarını yerinde inceledi. Yüzde 65'i tamamlanan tünelin 2025'te ulaşıma açılacağını kaydeden Başkan Soyer, "Çok titiz bir çalışma yapılıyor. İzmir'in geleceğini kurtaracak 2,3 milyar liralık çok önemli bir yatırım hayata geçiriliyor" dedi.
Buca'daki Homeros Bulvarı ile Bornova'daki İzmir Otogarı'nı birbirine bağlayacak İzmir'in en uzun karayolu tünelinin yapımının yüzde 65'i tamamlandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Buca ile Bornova'yı kesintisiz birbirine bağlayacak Buca Onat Tüneli çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Soyer, tünelin sonuna kadar giderek kazı çalışmaları hakkında bilgi aldı. Başkan Soyer'e İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Ozan Yılmaz, Fen İşleri Dairesi Başkanı Hamdi Ziya Aydın ile yüklenici firma yetkilileri ve Büyükşehir Fen İşleri Dairesi çalışanları eşlik etti.
İzmir'in geleceğini kurtaracak çok önemli bir yatırım
Tünel kazı çalışmalarında yüzde 65 ilerleme kaydedildiğini ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Manisa çıkışından itibaren Konak'a erişim normal şartlarda 45 dakika iken bunu 10 dakikaya indirecek Buca Viyadüğü ve Tüneli İzmir trafiği için ciddi bir yatırım. İzmir'e ciddi bir nefes aldıracak büyük bir yatırımın 2025 gibi bitmesini hedefliyoruz. Yaklaşık 8,3 kilometrelik bir güzergah. Bunun viyadükler kısmı tamamlanmıştı. En zor kısmı tünel kısmı. Bunun da kazı çalışmalarının yüzde 65'i tamamlandı. Buca tarafından 1120 metre, Altındağ tarafından da 500 metre kazı tamamlandı. Çok titiz bir çalışma yapılıyor. Yüklenici firma da çalışmalarını aksatmadan sürdürüyor. İzmir'in geleceğini kurtaracak çok önemli bir yatırım" dedi.
2,3 milyar liralık yatırım
Buca ile Bornova'yı birbirine bağlayacak Onat Tüneli, Konak Tüneli kavşağından Bornova çevreyoluna kadar uzanıyor ve toplam 8,3 kilometreden oluşuyor. Projenin 1,1 km'lik Homeros Bulvarı önceki yıllarda kentlilerin kullanımına açıldı. Projenin 2,2 km'lik viyadük ayağı ise 500 milyon TL'lik bir yatırımla 2023 yılı Nisan ayında hizmete açıldı. Geri kalan kısmın 2,5 km'si tünel, 2,5 km'lik kısmı da açık saha imalatlarından oluşuyor. Tünel çift gidiş, çift geliş 2,5 km uzunluğunda 2 tüpten oluşuyor.
Tünel kazı çalışmalarında iki tüpte de 1620 metrelik kısım tamamlandı; şu an itibariyle tünel içi kazısının yüzde 65'i bitti. İş kapsamında tünelin Buca ve Bornova çıkışında 1,7 km'lik bağlantı kısımlarında da toprakarme, viyadük, menfez, köprü gibi sanat yapıları imalatları devam ediyor. 2,3 milyar liraya tamamlanması planlanan proje sayesinde Buca ve Bornova ilçeleri arasında direkt bağlantı kurularak havalimanı, Narlıdere, Balçova, Konak ve otogar istikametinde yeni bir güzergah oluşacak.
Şehir merkezine girmeden kesintisiz ulaşım
İzmir'in en uzun tünelini bünyesinde barındıran "Buca-Onat Caddesi ile Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Çevre Yolu Arası Bağlantı Yolu Projesi"nin yapım çalışmaları 155 kişilik bir ekiple 7 gün 24 saat devam ediyor. Projenin 2025'in ilk yarısında tamamlanması hedefleniyor. Tünel projesi sayesinde Buca-Bornova rotası başta olmak üzere Yeşildere Caddesi'ne alternatif oluşturulacak şehirdeki trafik yoğunluğu azalacak. Sürücüler, Konak Tüneli'nin ardından Homeros Bulvarı üzerinden tünellere girerek, otogar viyadükleriyle doğrudan çevreyoluna bağlanmış olacak.
Son Dakika › Genel › Buca Onat Tüneli İzmir Ulaşımına Derin Nefes Aldıracak - Son Dakika
Nvidia'nın beklentilerin üzerinde gelen finansal sonuçlarının ardından ABD, Avrupa ve Japonya pay piyasalarında yeni zirveler görülürken, bugün gözler Almanya'da büyüme verilerine çevrildi. Özellikle yarı iletken çipler ve yapay zeka alanında faaliyet gösteren teknoloji şirketleri, Nvidia önderliğinde piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararda MASAK'tan TCDD ve Milli Piyango İdaresi'ne kadar pek çok kurumda atama ve görevden alma gerçekleştirildi. Erzincan İliç'teki maden faciası sonrasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda bir Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdür yardımcısı, bir Maden Tetkik ve Arama Genel Müdür yardımcısı ile üç Maden ve Petrol İşleri Genel Müdür yardımcısı görevden alındı.
İYİ Parti Uşak İl Kadın Politikaları Başkanı Gülsüm Bayraktar, partisinden istifa ettiğini ve belediye meclis üyeliği adaylığından çekildiğini açıkladı. Bayraktar, partisinin aile şirketi haline getirildiğini ileri sürerek, bu oluşumun içerisinde yer almak istemediğini belirtti. İYİ Parti'nin kadın politikaları başkanı olarak 12. sırada yer almasının hayretle karşılandığını ifade eden Bayraktar, destek veren Uşaklı kadınlara teşekkür etti.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor. İstanbul, İzmir, Şile, Ödemiş, Kaymakçı, Kiraz, Seydikemer, Söğüt, Diyarbakır, Mardin, Çanakkale, Çan, Adıyaman, Kahta, Artvin ve Erzurum gibi birçok ilde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu madde imalatçılarına ve sokak satıcılarına yönelik düzenlenen 'Narkoçelik-2' Operasyonlarında; 983 kg uyuşturucu madde ve 92 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 227 zehir taciri ve sokak satıcısının da yakalandığını açıkladı. Operasyonlar 46 ilde gerçekleştirildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu madde imalatçılarına ve satıcılarına yönelik düzenlenen 'Narkoçelik-2' Operasyonlarında 983 kg uyuşturucu madde ve 92 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonlar sonucunda 227 zehir taciri ve sokak satıcısı da yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Narkoçelik-2 operasyonları kapsamında 46 ilde düzenlenen operasyonlarda 227 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlarda 983 kilogram uyuşturucu madde ve 92 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Pamukkale Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen EGEKAF 24 etkinliğine katıldı. Karadağlı, öğrencilere değişime cesaret etmeleri gerektiğini ve zamana ayak uydurmanın önemini anlattı. Ayrıca kariyeri hakkında soruları yanıtladı.
Ubisoft'un merakla beklenen korsan temalı oyunu Skull and Bones, 850 binden fazla oyuncu tarafından oynanıyor. Fiyatıyla eleştiri toplayan oyunun başarılı bir çıkış yapmadığı düşünülüyor.
İstanbul'da gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, farklı suçlardan aranan şüphelilerden 531'i yakalandı. Denetimlerde 229 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 11 kurusıkı tabanca, 171 fişek, 1 kilo 893 gram uyuşturucu madde, 6 uyuşturucu hap, 190 bin 698 lira ve 1351 dolar ele geçirildi. Ayrıca 3 iş yerine ve 3 yabancı uyruklu kişiye işlem uygulandı. Sürücülere 1 milyon 267 bin 734 lira trafik cezası kesildi.
Amerikan şirketi Intuitive Machines tarafından geliştirilen Odysseus isimli uzay aracı, Ay'ın yüzeyine başarılı bir şekilde iniş yaptı. Bu iniş, Ay'a gönderilen ilk özel şirket uzay aracı olması ve ABD uzay programı için önemli bir an olarak kaydedildi. Odysseus'un inişi, Ay'ın güney kutbuna gerçekleşti ve araştırmalar için altı bilimsel ekipman taşıyor. NASA'nın ticari ortaklıklarının gücünü ve vaatlerini gösteren bir olay olarak nitelendirilen bu başarı, Artemis programını desteklemeyi amaçlayan Ticari Ay Yükü Hizmetleri girişiminin bir parçasıdır.
Amerikan şirketi Intuitive Machines tarafından geliştirilen Odysseus isimli uzay aracı, Ay'ın yüzeyine başarılı bir şekilde iniş yaptı. Bu iniş, Ay'a gönderilen ilk özel şirket uzay aracı olarak tarihe geçti ve ABD uzay programı için önemli bir an olarak kaydedildi. Odysseus'un inişi, Ay'ın güney kutbuna gerçekleşti ve kontrolörler araçla iletişim kurabildiklerini teyit etti. Araçta altı bilimsel ekipman bulunuyor ve Ay tozunun davranışını inceleyen bir araştırmaya odaklanacak. NASA'nın Ticari Ay Yükü Hizmetleri (CLPS) girişiminin bir parçası olan Odysseus, Artemis programını desteklemeyi amaçlıyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?