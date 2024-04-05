Çankaya Belediye Başkanı Güner, toplu iş sözleşmesini imzaladı

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Çankaya Belediye Başkanı Güner, ayağının tozuyla toplu iş sözleşmesini imzaladı

Çankaya Belediyesi'nde Toplu İş Sözleşmesi

ANKARA - Çankaya Belediyesi ile İşçi sendikaları ortaklığında düzenlenen, Toplu İş Sözleşmesi'nde imzalar atıldı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri neticesinde Çankaya Belediye Başkanı olarak seçilen Hüseyin Can Güner, mazbatasını aldı ve göreve başladı. Güner, işçi sendikaları ve Çankaya Belediyesi arasında görüşülen Toplu İş Sözleşmesinde sona gelindiğini duyurdu. Çankaya Belediyesi bahçesinde düzenlenen bir programla Toplu İş Sözleşmesinin imzalarını da atan Güner yaptığı konuşmada, "Mutlu ve güzel günleri bir arada yaşadığımız bir dönemdeyiz. Ben bundan sonra hiçbir günümüz bu günden geri olmasın hep daha güzel günler görelim istiyorum. Birleşe birleşe kazanmak çok önemli. Ayrışmanın bize geçmişte getirdiği sorunların, olumsuz sonuçların birleşerek nasıl çözülebildiğini ve daha güzel aydınlık günlere uyanabildiğimizi görmüş olduk" dedi.

"İşçi her yerde işçidir"

Bir temel ilkeleri olarak, işçinin alın terinin renginin olmadığını söyleyen Güner, "İşçi her yerde işçidir. Bir diğer ilkemizde işçinin alın teri yere düşmeden işçinin maaşını, hakkını ödemek gerekir diye bu güne kadar Çankaya Belediyemizde de, sosyal demokrat anlayışla yönetilen tüm belediyelerimizde de benzer yaklaşımlar geçerli oldu. Farklı kesimlerden sözleşme ne olacak? Sözleşme bitecek mi? Diye soranlar oldu. Bana televizyonlarda da soruyorlardı. Hiç merak etmeyin biter diyordum. Bitti mi? Güzel oldu mu? Demek ki önemli olan yaklaşımmış" ifadelerini kullandı.