Dede ve babasından öğrendiği sepetçilik mesleğini 40 yıldır sürdürüyor - Son Dakika
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Genel

Dede ve babasından öğrendiği sepetçilik mesleğini 40 yıldır sürdürüyor

Düzce'de ikamet eden ve belli aralıklarla Sakarya'nın Hendek ilçesine gelerek ticaret yapan 50 yaşındaki Recep Erbay, dede ve babasından öğrendiği fındık dalından sepet üretimini 40 yıldır sürdürüyor. Mesleğinde son durak olduğunu belirten Erbay, sepetlerin eskiden faal olarak kullanıldığını ancak günümüzde hediyelik eşya olarak satıldığını ifade etti. Kendi çocuklarının bile bu mesleği devam ettirmek istemediğini söyleyen Erbay, sepetçilik mesleğinin basit yapılan bir meslek olmadığını vurguladı.

25.07.2024 00:31
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Dede ve babasından öğrendiği sepetçilik mesleğini 40 yıldır sürdürüyor

Mesleğinde son durak: "Basit yapılan bir meslek olmadığı için kendi çocuklarım bile benden uzak duruyor"

SAKARYA - Dede ve babasından öğrenerek fındık dalından sepet ören 50 yaşındaki adam, mesleğini 40 yıldır sürdürüyor.

Düzce'de ikamet eden ve belli aralıklarla Sakarya'nın Hendek ilçesine gelerek ticaret yapan 50 yaşındaki Recep Erbay, dede ve babasından öğrendiği fındık dalından sepet üretimini 40 yıldır sürdürüyor. Gezdiği alanlardan ham fındık dalları kesen Erbay, binbir emek harcayarak yaptığı sepetleri 40 yıldır satarak geçimini sağlıyor. En son Hendek ilçesinde düzenlenen festivalde stant kuran Erbay, meslekte son durak olduğunu belirtti. Eski zamanlarda sepetlerin faal olarak kullanıldığı aktaran Erbay, son dönemlerde hediyelik eşya olarak satıldığını vurguladı. Özellikle fındık hasadında kullanılan sepetlerin günümüzde yerini fabrikasyon torbalara ve poşetlere bıraktığını aktardı.

"Basit yapılan bir meslek olmadığı için kendi çocuklarım bile benden uzak duruyor"

Fındık dallarından sepet üretimi yapan 50 yaşındaki Recep Erbay, "Bu iş dededen ve babadan kalan bir meslek bende babamdan öğrendim. İşimde kendimce başarı gördüğüm için devam ettim. Fındık ağacı kullanıyorum çünkü bu ağaçtan daha güzel ve daha hoş bir görünüm elde ediyorum. Benden sonra bu mesleği devam ettirecek yok çünkü çok zor bir meslek işçiliği çok ağır. Şimdiki nesil kolay ve yeni işler arıyor. Bu mesleği sevmen ve güçlü olman gerekiyor. Basit yapılan bir meslek olmadığı için kendi çocuklarım bile benden uzak duruyor" dedi.

Kaynak: İHA

Sakarya, Hendek, Düzce, Genel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Dede ve babasından öğrendiği sepetçilik mesleğini 40 yıldır sürdürüyor - Son Dakika

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