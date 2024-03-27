Deprem Bölgesinde Ramazan Yardımı

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Deprem bölgesinde en anlamlı Ramazan iyiliği

HATAY – Depremin yaralarını sarmak için Sakarya'dan Hatay'a gelen hayırsever Cemil Kurtuldu, afetzede çocuklara bayramlık dağıtarak, konteyner kentlerde yaşayan ailelere 1 milyon TL'lik Ramazan yardımında bulundu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkıma uğrayan Hatay'da, birçok bina ve ev yerle bir olmuştu. Asrın felaketinin ardından kentte yaklaşık 25 bin insan hayatını kaybetmişti. Asrın felaketi sonrası binlerce insanın hayatı olumsuz etkilenmiş ve vatandaşlar geçici yaşam merkezlerinde yaşamaya başlamıştı. Depremin ilk gününden itibaren afetzede vatandaşlara yardım elini uzatan Sakaryalı hayırsever 50 yaşındaki Cemil Kurtuldu, çevresinden topladığı 1 milyon TL parayı konteyner kentleri gezerek ihtiyaç sahiplerine dağıttı. Kurtuldu, bin kilometre yol aşarak geldiği İskenderun ilçesinde 300 çocuğa da bayram elbisesi dağıttı.

"Biz depremzede insanlara yardımcı olmaya ve paylaşmaya geldik"

Asrın felaketi sonrası deprem bölgesine yardım ulaştırmaya çalıştıklarını dile getiren Kurtuldu, "Her şeyden önce ihtiyacı olan insanlara, kendi ihtiyaçlarımızdan biraz arttırıp onlarla birlikte paylaşmak için buradayız. 6 Şubat depreminde biz enkazda kurtarma çalışmalarına; oğlumla, yeğenlerimle ve ablamın çocuklarıyla İstanbul'dan katıldık. Enkazlarda 9 gün bilfiil çalıştık. O günden bu yana da Ramazan ayında, bayramlarda; Hatay'a, İskenderun'a, bazı atıl olan köylere, uzak olan yerlere hepsine dağıtım yapabildiğimiz kadar yardım ediyoruz" dedi.

"300 çift ayakkabımız vardı onları dağıttık"

Bayram öncesi 300 çocuğa bayram elbisesi ve ayakkabı dağıttıklarını aktaran Kurtuldu, "Dün konteynerlerin gece 11 buçukta dağıtımlarını bitirdik. Sabahtan beri oldukça çok sayıda konteyner dolaştık. 4 ilçeye uğradık ve isimlerinin çoğunu bilmiyorum. 300 çift ayakkabımız vardı onları dağıttık. 300 çift kadar da takım olarak kıyafetlerimiz vardı. Çocuk ağırlıklı bir grupla tanıştık ve sonra erzak grubu oluşturduk. Son dağıtımlarımız en son burada bitirdik. 36 saat hiç uyumadan devam ettik. Bin 200 kilometrede yolumuz var. Yarın herkes işine devam edecek" ifadelerini kullandı.