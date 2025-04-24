Depremde Cami Cemaati Soğukkanlı Davrandı

Depreme camide yakalandılar: Sarsıntının bitmesini tekbir ve salavatlar getirerek beklediler

Avize beşik gibi sallandı, cami cemaati biran olsun yerinden kıpırdamadı

SAKARYA - Depreme Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan Ağa Camii'nde yakalanan cami imamı ile cemaat, sarsıntının bitmesini tekbir ve salavatlar getirerek bekledi. Avizenin beşik gibi sallandığı ve cemaatin soğukkanlı şekilde tekbir ve salavatlar getirdiği anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

İstanbul'un Silivri açıklarında saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem büyük paniğe yol açtı. Vatandaşların bir kısmı evlerinde, bir kısmı ise dışarıda oldukları esnada depreme yakalandı. Depremden etkilenen illerden biri olan Sakarya'da da vatandaşların çoğunluğu sokağa döküldü. Depreme Adapazarı ilçesinde bulunan Ağa Camii'nde yakalanan cami imamı ile cemaati ise sarsıntının bitmesini tekbir ve salavatlar getirerek bekledi. O anlar ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, cami içerisinde bulunan avizenin adeta beşik gibi sallandığı o esnada cemaatin ise hiç yerlerinden hareket etmeyerek tekbir ve salavatlar getirdiği anlar yer aldı.