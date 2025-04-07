Depremzede Çocuklara Moral - Son Dakika
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Depremzede Çocuklara Moral

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Kahramanmaraş'ta, depremzede çocuklar için düzenlenen etkinlikte oyunlar ve hamburgerler sunuldu.

07.04.2025 18:05
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Depremzede çocuklara moral etkinliği

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta konteyner kentte kalan depremzede çocuklar, 'Anne Çocuk' etkinliğinde bir araya geldi.

6 Şubat depremleri sonrası kurulan ve 2 bin kişiye ev sahipliği yapan Baykar Konteyner kentte, çocuklara yönelik etkinlik gerçekleştirildi. Depremin travmatik etkilerini üzerinden atmaya çalışan çocuklar için düzenlenen etkinlik, konteyner kentin sosyal alanında gerçekleştirildi. Renkli balonlar ve neşeli müzikler eşliğinde gerçekleşen buluşmada, minikler kendileri için hazırlanan lezzetli hamburgerlerin tadını çıkarırken, oyunlar oynayıp yeni arkadaşlıklar kurdu. Anneler de bu özel etkinlikte çocuklarının mutluluğuna ortak oldu.

2 çocuğu ile etkinliğe katılan Neslihan Tello, "Organizasyon çok güzeldi, beğendik memnun kaldım. Çocuklar çok eğlendi ve duygulandım gülüp eğlendiğini görünce" dedi.

Etkinliği organize eden Dr. Öğretim Üyesi Cihan Canbolat ise, "Çocuklarımızın yüzünü güldürmek için bugün burada hamburgerler yaptık. Annelerimiz de mutlu oldu, çocuklarımız da mutlu oldu. Burada insanlarımız konteyner kentlerde kalıyor ve kısıtlı imkanlar var. En çok ihtiyaçları olan şeyde omuzlarına insan elinin değmesi, biz de onlardan biri olmak istiyoruz. Çocuklar çok hassaslar ve bir balon ve şeker ile yüzlerini güldürebiliyoruz. İnşallah gözlerindeki ışık hiç sönmez" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Eğitim, Genel, Yaşam, Çocuk, Son Dakika

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