Devlet erkanı Ata'nın huzurunda - Son Dakika
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Devlet erkanı Ata'nın huzurunda

Devlet erkanı Ata'nın huzurunda Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Barışın, huzurun hakim olduğu Türkiye'yi inşa edene kadar durmadan yürüyeceğiz" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86.

10.11.2024 11:13
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Devlet erkanı Ata'nın huzurunda

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Barışın, huzurun hakim olduğu Türkiye'yi inşa edene kadar durmadan yürüyeceğiz"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yılı nedeniyle Anıtkabir'de düzenlenen anma törenine katıldı.

Anıtkabir'deki tören, devlet erkanını, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun Aslanlı Yol'da yürüyüşü ile başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki heyet, Anıtkabir'de saat 09.05'te Atatürk'ün mozolesine çelenk koyarak saygı duruşunda bulundu. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı ve şunları yazdı: "Aziz Atatürk, evveli aleme irtihalinizin 86. yıldönümünde zatı halinizi bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Şahsınızın ve şehitlerimizin emaneti olan Türkiye Cumhuriyetini her alanda yüceltmek, güçlendirmek, etrafındaki krizlere rağmen istikrar ve güven içerisinde büyütmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Yeniden büyük Türkiye hedefiyle ve Türkiye yüzyılı vizyonuyla 85 milyon tek yürek, tek bilek olarak şanlı mazimizden daha aydınlık bir atiye uzanan kutlu yolculuğumuzu emin adımlarla sürdürüyoruz. Vatan topraklarının her karışında barışın, huzurun, adaletin, kalkınmanın ve kardeşliğin egemen olduğu bir Türkiye inşa edene kadar durmadan, dinlenmeden yürüyeceğiz. Ruhun şad olsun.

Kaynak: İHA

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