'Engelsiz Taksi' Engelleri Ortadan Kaldırıyor - Son Dakika
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Genel

'Engelsiz Taksi' Engelleri Ortadan Kaldırıyor

Niğde Belediyesi'nin yaklaşık 6 ay önce hizmete sunduğu 'Engelsiz Taksi' uygulaması, engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmaya devam ediyor. Bugüne kadar engelli bireyler tarafından 254 kez kullanılan engelsiz taksi uygulamasından, telefonlu randevu sistemiyle ücretsiz olarak faydalanılabiliyor.

27.07.2024 22:56
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'Engelsiz Taksi' Engelleri Ortadan Kaldırıyor

NİĞDE - Niğde Belediyesi'nin yaklaşık 6 ay önce hizmete sunduğu 'Engelsiz Taksi' uygulaması, engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmaya devam ediyor. Bugüne kadar engelli bireyler tarafından 254 kez kullanılan engelsiz taksi uygulamasından, telefonlu randevu sistemiyle ücretsiz olarak faydalanılabiliyor.

Niğde Belediyesi'nin 'Engelleri Birlikte Aşıyoruz' sloganı ile hayata geçirdiği 'Engelsiz Hizmet Aracı' uygulaması, sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Tekerlekli sandalye kullanan engelli bireylerin kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlerinde ulaşım sorununu ortadan kaldırmak amacıyla Niğde Belediyesi tarafından hizmete sunulan 'Engelsiz Taksi' uygulaması, engelli bireyler tarafından bugüne kadar 254 kez kullanıldı. Hastaneler, kamu kurumları, Sakatlar Derneği ve sosyal tesisler, Halk Eğitim Merkezi, şehirlerarası otogar, bankalar, sınav merkezleri ve fizik tedavi merkezinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kurum ve kuruluşundaki işleri için engelsiz taksi hizmetinden faydalanan engelli bireyler, uygulamadan memnun olduklarını ifade ettiler. Hareket kabiliyeti ve kullanım alanı yüksek olan 'Engelsiz Hizmet Aracının' akülü ve manuel araba kullanan engellilerin ulaşım sorununu tamamen ortadan kaldırdığını belirten engelli vatandaşlar, "Telefonla aradığımız zaman görevliler, ikametlerimizden bizi alarak gideceğimiz kuruma götürüyor, işimiz bittikten sonra de yeniden evimize getiriyor. Daha önce çok büyük sorun yaşadığımız ulaşım noktasında, hayatımızı kolaylaştıran uygulamayı hayata geçiren Niğde Belediyesi'ne ve Belediye Başkanımız Emrah Özdemir'e sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir de engelsiz taksi uygulamasını kullanan engelli bireylerin memnuniyetini görmekten mutluluk duyduklarını belirtti. Uygulamanın ilerleyen süreçte daha geniş yelpazede kullanılabilir olmasını sağlayacaklarını ifade eden Başkan Özdemir, Niğde Belediyesi olarak sadece yürüme engelliler için değil, bütün engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak için belediyenin tüm imkanlarını seferber ettiklerini anlattı.

Telefonla randevu alınabiliyor

Öte yandan; aynı anda akülü veya tekerlekli olmak üzere 2 engelli arabası ve 5 refakatçi kapasitesine sahip olan 'Engelsiz Taksinin' ulaşım hizmetinden yararlanmak isteyen engelli bireyler, Niğde Belediyesi'nin 444 51 01 numaralı Çağrı Hattını arayarak, randevu alabiliyorlar.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel 'Engelsiz Taksi' Engelleri Ortadan Kaldırıyor - Son Dakika

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