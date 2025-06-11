Esenyurt'ta Haşere Mücadelesi Hız Kazandı - Son Dakika
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Esenyurt'ta Haşere Mücadelesi Hız Kazandı

11.06.2025 16:05
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Esenyurt Belediyesi, yaz aylarının gelmesiyle birlikte haşere ve bitki sağlığı için ilaçlama çalışmalarını hızlandırdı. Park ve Bahçeler ile Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin dört bir yanında seferberlik başlatarak haşere popülasyonunu azaltmayı hedefliyor.

Esenyurt'ta haşerelere karşı kapsamlı mücadele

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi Park ve Bahçeler ile Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, bitki sağlığı ve halk sağlığı için ilçenin dört bir yanında ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Esenyurt Belediyesi, yaz aylarının gelmesiyle birlikte ilçe genelinde ilaçlama çalışmalarını hızlandırdı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bitki sağlığını korumak ve haşere popülasyonunu azaltmak için ilçenin her noktasında seferberlik başlattı. Çalışmalar, Akçaburgaz Mahallesi Mesire Alanı'ndan başlayarak tüm mahallelere yayılıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri; yeşil alanlarda, park ve bahçelerde bitki hastalıkları ile zararlı organizmalara karşı bitki koruma ilaçlamaları yaparken, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ise özellikle haşere, sinek ve kene mücadelesine odaklanıyor. İlaçlama çalışmaları yılın 12 ayı boyunca devam ederken, özellikle yaz döneminde sineklere karşı yoğun bir mücadele yürütülüyor.

Belediye yetkilileri, Esenyurt'un daha sağlıklı, daha temiz ve yaşanabilir bir ilçe olması için ilaçlama çalışmalarının titizlikle sürdürüleceğini belirtirken Esenyurtlu vatandaşlar ise belediye yetkililerine teşekkür ediyor.

"Daha yaşanabilir bir Esenyurt için çalışıyoruz"

Ziraat Mühendisi Serkan Deniz, ilaçlama çalışmalarını Esenyurt'un her yanına yaydıklarını ifade ederek şöyle konuştu; "Esenyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü olarak yürüttüğümüz ilaçlama çalışmalarımız, bitki hastalıkları ve zararlılara karşı mücadele amacıyla yapılmaktadır. Buradaki temel amacımız; bitki sağlığını korumak, hastalık ve zararlı organizmaları en aza indirgemektir. Bu çalışmalarımız her yıl Mayıs ayında başlayıp Ağustos ayının sonuna kadar aralıksız devam etmektedir. Esenyurt'un daha sağlıklı ve yeşil bir çevreye kavuşması için bu hizmetlerimiz aralıksız sürecek. Önümüzdeki dönemlerde de bu çalışmalarımızı geliştirerek devam ettirmek istiyoruz. Daha yaşanılabilir bir Esenyurt için çalışmalarımız aralıksız olarak devam ediyor."

"İlaçlamalarımız Ağustos sonuna kadar kesintisiz olarak sürecek"

İlaçlama Uzmanı Salih Acet ise Esenyurtlu vatandaşların yazı daha sağlıklı ve rahat geçirebilmeleri için var güçleriyle çalıştıklarını ifade ederek şu sözleri dile getirdi; "Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü İlaçlama Ekibi olarak haşere ve sineklere karşı yılın 12 ayı boyunca aralıksız çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle sokak ilaçlamalarımız yaz aylarında daha yoğun şekilde devam ediyor. Bu kapsamda Haziran ayında başlayan sinek ilaçlamalarımız Ağustos sonuna kadar kesintisiz olarak sürüyor. Bugün Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi Mesire Alanı'ndayız. Burada özellikle kenelere ve diğer zararlı haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarımızı yürütüyoruz. Amacımız, vatandaşlarımızın bu alanları güvenle kullanabilmesini sağlamak. Esenyurt'un daha sağlıklı ve yaşanabilir bir ilçe olması için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Tüm vatandaşlarımızın da bu konuda bilinçli davranmasını rica ediyoruz."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Esenyurt'ta Haşere Mücadelesi Hız Kazandı - Son Dakika

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