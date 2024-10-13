Gümrükte Kaçakçılara Darbe - Son Dakika
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Gümrükte Kaçakçılara Darbe

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Gümrük Muhafaza, kaçak uyuşturucu ve elektronik sigara operasyonları ile büyük miktarda madde ele geçirdi.

13.10.2024 12:25
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Gümrük Muhafaza Ekiplerinden kaçakçılara geçit yok

ANKARA - Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, Esendere Gümrük Kapısı'nda düzenlenen operasyonda 284 kilogram ağırlığında metamfetamin hidroklorür cinsi uyuşturucu, Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda yapılan operasyonda piyasa değeri yaklaşık 24 milyon Türk Lirası olan kaçak elektronik sigara, zehir tacirlerine yönelik Edirne ve İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda ise 80 kilogram kokain cinsi uyuşturucu ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Ekipleri kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerini sürdürüyor. Risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi koordinasyonunda Esendere Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri rekor bir uyuşturucu yakalamasına daha imza attı. Türkiye'ye giriş yapmak üzere Esendere Gümrük Kapısı'na gelen bir tır mercek altına alındı. Gümrük işlemlerinin ardından x - ray tarama sistemine sevk edilen aracın dorsesinden şüpheli yoğunluk tespit edildi. Bunun üzerine ekiplerce detaylı arama gerçekleştirildi. Aramalar sonucu çeşitli şekillerde çuvallar içerisine gizlenmiş ve başka bir eşya ile harmanlanmış vaziyette 600 milyon Türk Lirası değerinde metamfetamin hidroklorür cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.

Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda elektronik sigara operasyonu

Ticaret Gümrük Muhafaza Ekipleri'nin diğer operasyonu elektronik sigara kaçakçılarına yönelik oldu. Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği Ekiplerinin, risk analizi ve hedefleme çalışmaları neticesinde, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Hamzabeyli Gümrük Kapısı'na gelen iki tır, ekipler tarafından yakın takibe alınarak x-ray tarama sistemine yönlendirildi. Yapılan tarama sonucunda şüpheli yoğunlukların gözlemlenmesi üzerine detaylı arama gerçekleştirildi. Araçlar üzerinde yapılan titiz ve dikkatli arama neticesinde, oto parçası yüklü olarak beyan edilen eşya haricinde, 24 bin adet kaçak elektronik sigara tespit edildi.

Kaçak olarak yurda sokulmak istenen ve piyasa değeri 24 milyon Türk Lirası değerinde olan elektronik sigaralara el konulurken, olayla ilgili soruşturma Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam etmektedir.

80 kilogram uyuşturucuya el konuldu

Gümrük Muhafaza Ekipleri son olarak zehir tacirlerine yönelik Edirne ve İstanbul'da operasyonlar gerçekleştirdi. Başarılı operasyonlar neticesinde 80 kilogram kokain yakalandı. Olaylar hakkındaki soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanlığı, Hamzabeyli, Kaçakçılık, Politika, Ekonomi, Hukuk, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Gümrükte Kaçakçılara Darbe - Son Dakika

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