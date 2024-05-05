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Gürbulak'ta kilometrelerce uzunlukta tır kuyruğu

AĞRI - Gürbulak Gümrük Kapısı'nda yaklaşık 40 gündür geçiş için beklediklerini iddia eden tırcılar, yetkililerden yardım istedi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Gürbulak Gümrük Kapısın'da İran'a geçiş için bekleyen tırcılar, yaklaşık 40 gündür geçiş için beklediklerini iddia etti. Tır kuyruğunun kilometrecelerce uzunluğa ulaştığını da belirten tırcılar, mağduriyetlerinin giderilmesi ve geçişin bir an önce sağlanması için yetkililerden yardım istedi.