Gürbulak'ta kilometrelerce uzunlukta tır kuyruğu - Son Dakika
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Genel

Gürbulak'ta kilometrelerce uzunlukta tır kuyruğu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Gürbulak Gümrük Kapısın'da İran'a geçiş için bekleyen tırcılar, yaklaşık 40 gündür geçiş için beklediklerini iddia etti. Tır kuyruğunun kilometrecelerce uzunluğa ulaştığını da belirten tırcılar, mağduriyetlerinin giderilmesi ve geçişin bir an önce sağlanması için yetkililerden yardım istedi.

05.05.2024 19:46
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Gürbulak'ta kilometrelerce uzunlukta tır kuyruğu

AĞRI - Gürbulak Gümrük Kapısı'nda yaklaşık 40 gündür geçiş için beklediklerini iddia eden tırcılar, yetkililerden yardım istedi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Gürbulak Gümrük Kapısın'da İran'a geçiş için bekleyen tırcılar, yaklaşık 40 gündür geçiş için beklediklerini iddia etti. Tır kuyruğunun kilometrecelerce uzunluğa ulaştığını da belirten tırcılar, mağduriyetlerinin giderilmesi ve geçişin bir an önce sağlanması için yetkililerden yardım istedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Gürbulak'ta kilometrelerce uzunlukta tır kuyruğu - Son Dakika

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