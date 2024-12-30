Hakkari'de Tır Kuyruğu 5 Kilometreye Ulaştı - Son Dakika
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Hakkari'de Tır Kuyruğu 5 Kilometreye Ulaştı

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İran'daki sistemsel sorun nedeniyle Hakkari'deki Esendere Gümrük Kapısı'nda 5 km tır kuyruğu oluştu.

30.12.2024 17:07
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Türkiye- İran sınırında 5 kilometrelik tır kuyruğu

HAKKARİ - İran tarafında 2 gündür yaşanan sistemsel sorun nedeniyle Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Esendere Gümrük Kapısı'nda 5 kilometrelik tır kuyruğu oluştu.

Esendere Sınır Kapısı'nda yılbaşına 2 gün kala İran tarafından yaşanan sistemsel sorun nedeniyle çok sayıda tır beklemede kaldı. Tır şoförleri soğuk hava ve yemekleri ile içeceklerinin bitme aşamasına geldiğini belirterek acilen sorunun giderilmesini istedi. Türkiye'den aldıkları yükü İran'a götürmek için yola çıkan şoför Hüseyin Mehdizade, sırada beklemenin yorucu ve zorlu olduğunu belirterek, "İran'dan Türkiye'ye tırlar geliyor. Esendere Sınır Kapısı'nda bir sorun yok ancak biz giriş yapamıyoruz. 2 gündür böyle kuyrukta bekliyoruz. Yakıtımız ve yemeğimiz tükendi. Sistemsel bir hatadan dolayı tırların girişlerinin sağlanamadığı belirtiliyor. Ne zaman geçeceğimizi bilmiyoruz. Lütfen sesimizi duysunlar. Çünkü yemeğimiz de bitiyor" dedi.

Kaynak: İHA

Yüksekova, Esendere, Hakkari, Türkiye, Ekonomi, 3-sayfa, Ulaşım, Genel, İran, Son Dakika

Son Dakika Genel Hakkari'de Tır Kuyruğu 5 Kilometreye Ulaştı - Son Dakika

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