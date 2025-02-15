Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden Sigarayı Bırakan Personele Özel İzin Müjdesi - Son Dakika
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Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden Sigarayı Bırakan Personele Özel İzin Müjdesi

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Hatay Büyükşehir Belediyesi, personeline sigarayı bırakmaları için teşvik edici bir kampanya başlattı. Sigara bırakma sürecinde destek ve sağlık kontrolleri sunan belediye, başarılı olanlara 3 yıl boyunca 20'şer gün ek izin verecek.

15.02.2025 11:58  Güncelleme: 12:01
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Hatay Büyükşehir Belediyesi sigarayı bırakan personele 3 yıl boyunca 20'şer gün izin verecek

HATAY - Hatay Büyükşehir Belediyesi, toplumda sigarayı bırakma konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla personelleri arasında "Ödüllü Sigara Bırakma Etkinliği" başlattı.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı "Önce İnsan" parolasından yola çıkarak toplumda sigarayı bırakma farkındalığı oluşturmak amacıyla Yeşilay işbirliği ile büyükşehir personellerine yönelik sigara bırakma kampanyası başlattı. Büyükşehirde görevli tüm personellere yönelik yapılan etkinliğe katılanlara, sigarayı bırakma sürecinde psikolojik destek ve sağlıklı yaşama yönelik çeşitli uğraş önerileri sunulacak, bununla birlikte katılımcılar düzenli aralıklarla sağlık kontrolünden geçirilecek. Etkinlik sonunda, bir daha hiçbir surette sigara kullanmamak kaydıyla sigarayı bırakmayı başaran personeller, Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Öntürk ve üst düzey yöneticilerin de katılacağı motivasyon yemeğine davetli olarak katılacak. Proje kapsamında başarılı olduğu tespit edilen personele ayrıca yıllık ve mazeret izni dışında 2025, 2026 ve 2027 yılları için ayrı ayrı 20 gün izin, Sigarasız Yaşam Rozeti, Sigarasız Yaşam Plaketi ve 2025, 2026, 2027 yılları için en az iki kez şehir dışı eğitim imkanı sunulacak. Yetkililer, sigaranın zararlarına dikkat çekmek ve vatandaşları sigarayı bırakmaya teşvik etmek amacıyla bu tür farkındalık çalışmalarının devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: İHA

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Sağlık, Genel, Yaşam, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Genel Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden Sigarayı Bırakan Personele Özel İzin Müjdesi - Son Dakika

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