Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem

Kara Yollarında Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor. TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerde genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle şerit daraltması yapılıyor. Seben Ayrımı-Nallıhan-Beypazarı yolunda Çayırhan Tüneli bağlantı yolları yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Kayseri-Pınarbaşı yolunda heyelan nedeniyle Pınarbaşı istikameti trafiğe kapandı. Zonguldak-Devrek-Mengen yolunda yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor. Osmaniye-Gaziantep yolunda muhtelif kesimlerde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor. Tokat-Sivas yolunda orta refüj ve tretuvar çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor. Elazığ-Diyarbakır il sınırı-Diyarbakır yolunda köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor. Burdur-Isparta yolunda yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım iki yönlü sağlanıyor. Çanakkale-Balıkesir yolunda üstyapı ve sanat yapıları çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sürdürülüyor. Refahiye-İliç yolunda yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.