Hayat Boyu Öğrenme Hanımeli Sergisi Güngören'de açıldı - Son Dakika
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Genel

Hayat Boyu Öğrenme Hanımeli Sergisi Güngören'de açıldı

Güngören Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve sadece kadınların kullanımına açık olan Hanımeli Konağı kursiyerleri tarafından bu yıl 3.'sü düzenlenen 'Hayat Boyu Öğrenme Hanımeli' sergisi kapılarını açtı.

06.06.2024 12:39
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"Hayat Boyu Öğrenme Hanımeli Sergisi" Güngören'de açıldı

İSTANBUL - Güngören Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve sadece kadınların kullanımına açık olan Hanımeli Konağı kursiyerleri tarafından bu yıl 3.'sü düzenlenen "Hayat Boyu Öğrenme Hanımeli" sergisi kapılarını açtı.

Güngören Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve sadece kadınların kullanımına açık olan Hanımeli Konağında birbirinden farklı dallarda kurslar yapılıyor. Her yıl ilçede yaşayan binlerce kadının katıldığı kurslar sayesinde kadınlar hem güzel vakit geçiriyor hem de yeteneklerini ortaya çıkarıyor. Yıl sonunda ise kursiyerler tarafından yapılan ürünler ise düzenlenen sergiyle beğeniye sunuluyor. Bu yıl 3.'sü düzenlenen serginin açılışını Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir gerçekleştirdi. Açılışta sahneye çıkan minikler ve halkoyunları gösterisi katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.

Açılışta bir konuşma gerçekleştiren Başkan Demir, "Okuldan gelen çocuğun, akşam işten eve gelen kocanın stresi, yarın ne yemek yapacağım stresi, derken kadın doluyor. Biz de bunun üzerine kadınlarımıza bir mekan tahsis edelim, orada el sanatlarıyla meşgul olsunlar, kendilerine bir ilave bir bilezik taksınlar ama aynı zamanda onlara iyi gelsin istedik. Zannederim Hanımeli Konağı kadınlarımıza iyi geliyor. Şimdi bu dönem bunu bir üste taşıyoruz. Artık Hanımeli Konağımızın az ilerisinde bin 200 metrekarelik bir tesisi tamamladık. Arkasında imalathanesi var ön tarafta ise satış yeri bulunuyor. Şimdi arkadaşlarım ona hazırlık yapıyor. Kadınlarımız üretecek ön tarafta ise satılacak. Bir sanat kursu faaliyetiyle başlayan Hanımeli Konağı kendini bir ekonomik yolculukla başka bir yere taşıyacak. Her yıl kendimizi yenilemek için büyük bir gayret sarf ediyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ve kursu başarıyla tamamlayan kadınlara ödüllerinin verilmesinin ardından Başkan Bünyamin Demir ve beraberindeki heyet sergiyi gezerek ürünler hakkında bilgi aldı.

Kaynak: İHA

Güngören, Genel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Hayat Boyu Öğrenme Hanımeli Sergisi Güngören'de açıldı - Son Dakika

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