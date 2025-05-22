İlkadım Belediyesi'nden Temizlikte Milyarlık Dönüşüm

İlkadım'da temizlikte milyarlık dönüşüm: 40 araçlık dev adım

SAMSUN - Samsun'un İlkadım Belediyesi, 40 yeni aracı hizmete alarak, yaklaşık 1 milyar TL'lik kiralama yükünden kurtuldu. Yeni araçlarla birlikte belediye, temizlik hizmetlerini artık kendi bünyesinde sürdürecek.

İlkadım Belediyesi Yeni Araç Filosu Hizmet Alım Töreni, Eski Makro AVM alanında düzenlendi. Törende çoğunluğu temizlik işlerinde kullanılacak 40 yeni araç sergilenirken, belediyenin araç filosuna kattığı bu yatırımın maliyeti ve sağlayacağı tasarruf kamuoyuyla paylaşıldı.

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, törende yaptığı konuşmada, araç kiralama maliyetlerinin belediye bütçesi üzerindeki en büyük yüklerden biri olduğunu belirterek, "Göreve geldiğimde gördüm ki belediyenin en büyük gider kalemlerinden biri kiralık çöp araçlarıydı. Aylık 14 milyon TL kira ödüyorduk. Bu yükten kurtulmak için meclisten karar aldık ve araçlarımızı kendi bünyemize kazandırdık" dedi.

Başkan Kurnaz, "Finansman maliyetiyle birlikte yılda 160 milyon TL kira ödeyecektik. Şimdi bu araçları alarak aynı maliyetle belediyemize kazandırdık. 5 yılda sadece temizlik hizmeti için 1 milyar TL'yi aşkın bir yükten kurtulmuş olduk. 1 Ocak'tan itibaren kendi araçlarımız ve personelimizle hizmet veriyoruz" diye konuştu.

Yeni araçların temizlik işleri başta olmak üzere bazıları fen işleri hizmetlerinde de kullanılacağı belirtilirken, tören sonunda araçlar basına ve vatandaşlara tanıtıldı.