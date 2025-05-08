İş kadını Pınar Eczacıbaşı son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL - Uzun süre kanser tedavisi gören iş kadını Pınar Eczacıbaşı, 65 yaşında hayatını kaybetti. Eczacıbaşı, Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Uzun süre kanser tedavisi gören iş kadını Pınar Eczacıbaşı, 6 Mayıs Salı günü hayatını kaybetti. 65 yaşında hayata gözlerini yuman Pınar Eczacıbaşı için Zincirlikuyu Camii'nde bir tören düzenlendi. Cenaze törenine ailesinin yanı sıra kuzeni Bülent Eczacıbaşı, Nükhet Eczacıbaşı, sanatçı Demet Akbağ ve sevenleri katıldı. Yakınları Eczacıbaşı'nın tabutu başında gözyaşı döktü. Pınar Eczacıbaşı, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.

"Çok erken ve çok acı bir kayıp"

Pınar Eczacıbaşı'nın son günlerini evinde geçirdiğini söyleyen kuzeni Bülent Eczacıbaşı, "Çok erken ve çok acı bir kayıp ne yazık ki. Çok kötü bir hastalığa, kansere yakalandı. Bütün mücadelesine rağmen hastalık kritik hale geldi. Bu hastalığın sonucu maalesef çok kötü oldu. Hastalığını en yakını olan bizler dahil kimseyle paylaşmadı. Buradaki tüm sevenleri hayret içerisinde. Hastanede çok uzun süre tedavi gördü. Sonrasında da hastaneye giriş çıkış yaptığı dönemler oldu. Kendisi son günlerini de evinde geçirdi" diye konuştu.

"Kendisiyle çok yakındık"

Aile gibi olduklarını söyleyen Pınar Eczacıbaşı'nın yakın arkadaşı Tevfik Kaan Soyak, "Bizim bir parçamız, ailemiz gibiydi. 'Eve gelin çocuklar sizi orada göreyim' dedi. Son anlarında görüşmek kısmet olmadı. Mekanı cennet olsun. Kendisiyle çok yakındık. Bir aile gibiydik. En son kendisiyle birkaç ay önce görüşmüştük" ifadelerini kullandı.