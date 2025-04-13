İstanbul'da Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı

İSTANBUL - İstanbul'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi. On binlerce kişinin katıldığı yürüyüşte Türk ve Filistin bayrakları taşındı.

Çeşitli sivil toplum örgütleri vasıtası ile Beyazıt Meydanı'nda bir araya gelen kalabalık Filistin'e destek için Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ne kadar yürüdü. Yürüyüşe katılan vatandaşlar "Kahrolsun İsrail" sloganları attı. Yürüyüşte ayrıca, Filistin halkının yaşadıklarına dikkat çekildi. On binlerce kişinin katıldığı yürüyüşte pankartlar ile beraber Türk ve Filistin bayrakları taşındı.

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi önün açıklama yapan İstanbul Milletvekili AK Parti Hasan Turan, "İşte görüyorsunuz 2 gündür Antalya'da diplomasi forumu devam ediyor. Birçok ülkenin Cumhurbaşkanları başbakanları dışişleri bakanları dünyadan her bir yerden katılımcılar var Türkiye buna ev sahipliği yaptı. Önümüzdeki haftada için o da İstanbul'da yine büyük bir forum var TBMM Başkanımız sayın Numan kurtulmuş ev sahipliğinde Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle Filistin dostluk için parlamento başkanları ile toplantı olacak. Buraya da dünyanın birçok yerinden parlamento başkanları iştirak edecek. Konu Gazze ve Filistin olacak" dedi.

Dünya Müslüman Alimler Birliği üyesi Muhammed El Hac, "Osmanlı sultanı Abdülhamit Filistin de bir karış toprağın dahi Yahudilere verilmesini reddetmiştir siz Yahudilere Filistin topraklarının verilmesini kabul eder misiniz. Canlarını mallarını evlatlarını mescidi aksa için feda ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Yürüyüşe katılan Rıdvan Özseçen, "Silivri'den geliyoruz. Burada zalime dur demeye mazluma umut olmaya geliyoruz. Buradan bütün siyasilere sesleniyoruz. Çocuklar ölmesin, çocuklar yaşasın" dedi.