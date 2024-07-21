İstanbul'da motosiklet ve yaya arasında güldüren yol verme diyaloğu kamerada - Son Dakika
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Genel

İstanbul'da motosiklet ve yaya arasında güldüren yol verme diyaloğu kamerada

İstanbul'da seyir halinde ilerleyen motosiklet sürücüsü ile yaya geçidine yol vermek istediği vatandaş arasında güldüren geçiş önceliği diyaloğu kask kamerasına anbean yansıdı. Motosiklet sürücüsü ve vatandaş arasında yaşanan şakalaşma anları, motosiklet kaskı kamerasına kaydedildi ve izleyenleri güldürdü.

21.07.2024 23:38
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İstanbul'da motosiklet ve yaya arasında güldüren yol verme diyaloğu kamerada

İSTANBUL - İstanbul'da seyir halinde ilerleyen motosiklet sürücüsü ile yaya geçidine yol vermek istediği vatandaş arasında güldüren geçiş önceliği diyaloğu kask kamerasına anbean yansıdı.

İstanbul'da motosikletli bir sürücü seyir halinde ilerlediği sırada yaya geçidinde durdu. O esnada yaya geçidinde karşıya geçmek üzere olan bir vatandaş, motosikletliye öncelik vermek istedi. Motosiklet sürücüsü ise yaya geçidi olması sebebiyle vatandaşa yol vermek istedi ancak yaya ve sürücü arasında birbirlerine öncelik verme şakalaşması yaşandı. Vatandaşa "Geç, yaya geçidi" diyen sürücüye vatandaş, "Vallahi sen geç" diye karşılık vermesi üzerine sürücü kontağı kapattı, vatandaş ise elindeki poşeti yere atıp aralarında şakalaştılar. Motosiklet kaskı kamerasına yansıyan o öncelik verme şakalaşması görüntüler izleyenleri güldürdü.

Kaynak: İHA

Motosiklet, İstanbul, Genel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel İstanbul'da motosiklet ve yaya arasında güldüren yol verme diyaloğu kamerada - Son Dakika

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