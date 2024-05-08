İstanbul Havalimanı'nda Kargo Uçağı Gövdesi Üzerine İndi

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İGA gövdesi üzerine iniş yapan kargo uçağını kurtarma çalışmalarıyla ilgili açıklama yaptı

FEDEX kargo uçağı pistte 371 metre gövdesi üzerinde ilerledi

İSTANBUL - İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, iniş takımları açılmadığı için gövdesi üzerine inen FEDEX kargo uçağının devam eden kurtarma çalışmalarıyla ilgili açıklama yaptı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, İGA Hava Tarafı Operasyon Direktörü Ozan Karakış, " Havalimanı yangın söndürme ve kaza kırım kurtarma ekipleri 12-13'ncü saniyede sürtünmeden dolayı ortaya çıkan kıvılcımları ve olayın daha vahim hale gelmemesi için yangın söndürme işlemlerini uyguladılar. Uçak içerisindeki her iki pilot, bir kaç dakika içerisinde sakin bir şekilde uçak içerisinden kokpit camından tahliye edildi. Her iki pilotta ayaklarının üzerinde herhangi bir yaralanma ile karşılaşmadık" dedi.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, iniş takımları açılmadığı için gövdesi üzerine inen FEDEX kargo uçağının devam eden kurtarma çalışmalarıyla ilgili açıklama yaptı. Konuya ilişkin açıklama yapan İGA Hava Tarafı Operasyon Direktörü Ozan Karakış, "Hidrolik arızası sebebiyle burun iniş dikmesini açamayan bir kargo uçağı, 1-6 sağ pistimize acil iniş gerçekleştirdi. Acil iniş yapacağı daha önce ATC'ye ilan edilmişti. ATC tarafından bize gelen bilgiyle havalimanı yangın söndürme kaza kırım ekipleri pist girişlerinde yerlerini almış durumdaydı. Uçak pistimize iniş yaptıktan sonra iniş takımları üzerinde belli bir noktaya kadar gövde üzerine bırakıp çok başarılı bir şeklide yaklaşık 371 metre ilerleyerek pistte tam merkez noktada kalarak acil iniş gerçekleştirdi. Havalimanı yangın söndürme ve kaza kırım kurtarma ekipleri 12-13'ncü saniyede sürtünmeden dolayı ortaya çıkan kıvılcımları ve olayın daha vahim hale gelmemesi için yangın söndürme işlemlerini uyguladılar. Uçak içerisindeki her iki pilot, bir kaç dakika içerisinde sakin bir şeklide uçak içerisinden kokpit camından tahliye edildi. Her iki pilotta ayaklarının üzerinde herhangi bir yaralanma ile karşılaşmadık. Bu dakikadan sonra kaza mahallinin emniyete alınması sağlanıp, ulaşım emniyeti inceleme merkezine, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne gerekli bilgiler verildi" diye konuştu.

"Olmayan bir uygulamayı yapmamızdan dolayı pist köpüklenmeden iniş gerçekleşti"

Uçağın piste emniyetli bir şekilde beklediğini söyleyen Ozan Karakış, " Uçak pist üzerinde emniyetli bir şekilde hareketsiz bekliyor. Uçak inişi esnasında pist, köpükleme ile ilgili bugünün modern havacılığında, uluslararası veya bizim milli mevzuatımızda yer almayan bir uygulama. Özellikle gövde üzerine iniş takımı olmadan gerçekleştirilen bu tür inişlerde, uçağın yansal hareketlerinin ıslaklık ve köpükle kaygan bir yüzeyde olması yerine kuru pist üzerine gerçekleşmesi şuan dünyamızda uygulanan en basit, en temel acil iniş yöntemi. Burada pilotun talep etmemesi, bizimde olmayan bir uygulamayı yapmamızdan dolayı pist köpüklenmeden iniş gerçekleşti. Bu sayede uçak pistin merkez ekseninde duruyor. Yetkili mercilerin kaza ile ilgili yasal soruşturmasının arkasından uçak havayoluna serbest bırakılacak. Havayolu uçak içerisindeki yakıtı, kargoyu nasıl tahliye edeceği ve uçağın nasıl kaldırılacağına karar verecek. İGA İstanbul Havalimanı'nda bizim elimizde A380 uçağını kaldıracak kadar uçak kaldırma takımı mevcut" ifadelerini kullandı.

"İstanbul Havalimanı'nda bir pistin kapalı kalmasını istemiyoruz"

Gövde üzerine iniş yapan kargo uçağının kaldırması için ekiplerin şuan beklediğini ifade eden İstanbul Havalimanı İşletmesi İGA Hava Tarafı Operasyon Direktörü Ozan Karakış, "Uçağın etrafında şuan uçak kaldırma ekipmanları bulunuyor. Süreç işlemesini bekliyoruz. Uçak ne zaman kaldırılacak şimdi söylemek çok zor. Uçak sahibinin soruşturma tamamlanmasının ardından vereceği karara bağlı. Ama önümüzdeki saatler içerisinde ülkemizin HAB'ı, Türk Hava Yolları'nın HAB'ı İstanbul Havalimanı'nda bir pistin kapalı kalmasını istemiyoruz. Bu uçak, şuan bizim ana pistimizde kaldı, Burada mevcut 3 ana pistimiz, 2 yardımcı pistimiz var. Uçak ana pist üzerinde kaldı ama uçaklar bu pistin yanında bulunan yardımcı pistlerden kalkışlarına devam ediyor. Operasyon 4 pist üzerinde aktif şekilde sürmeye devam ediyor" şeklinde konuştu.