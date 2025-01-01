Kapadokya'da Yeni Yıl Balonlarıyla Başladı

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Kapadokya'da yılın ilk gününde görsel şölen

NEVŞEHİR - Nevşehir'de yeni yılın ilk gününde Kapadokya bölgesinde havalanan sıcak hava balonları gökyüzünde görsel şölen oluşturdu. Sabahın ilk ışıkları ile birlikte gökyüzüne havalanan 156 sıcak hava balonu hem binenler hem de izleyenler için unutulmaz anlat yaşattı.

Olumsuz hava şartları nedeniyle 2024 yılının son iki gününde havalanmayan sıcak hava balonları, 2025 yılının ilk saatlerinde tekrar gökyüzü ile buluştu. Tarihi ve kültürel dokusuyla yılda milyonlarca turist ağırlayan Kapadokya bölgesinde bu yılbaşında da doluluk oranı yüzde 100'ü buldu. Yeni yıla Kapadokya'da giren yerli ve yabancı turistler Kapadokya'yı gökyüzünden izleme imkanı buldu. Sabahın erken saatlerinde Göreme Beldesinden havalanan ve 1 saat boyunca havada kalan sıcak hava balonları, peribacaları ve eşsiz vadilerin üzerinden süzülerek üzerindekilere gökyüzünden güneşin doğuşunu seyretme imkanı sağlıyor. Son 10 yıl içinde beşinci defa yılın ilk gününde havalandıklarını söyleyen sıcak hava balon pilotu Tolga Eke, "Bu gün yılın ilk günü. Kapadokya'da çok güzel bir hava var. Yılın ilk günlerinde Kapadokya bölgesinde hava şartları genellikle balon uçuşları için çok fazla müsait olmuyor. Bu gün şanlı bir gündeyiz. Son on yılda 5. Defa yeni yılın ilk gününde uçuyoruz" dedi.

2024 yılının sıcak hava balon uçuşları açısından rekor bir yıl olduğunun altını çizen Eke; "Bu yıl için 700 bin yolcu hedefimiz vardı. Ancak 2024 yılında yaklaşık 750 bin yolcu ile rekor kırdık" diye konuştu.

California'dan gelen Maksim Tore, "Kapadokya çok güzel bir yer. İlginç olduğunu duymuştum, fakat bu kadar ilginç olduğunu hayal edemedim. Şu anda da balona bineceğim için çok heyecanlıyım" şeklinde konuştu.

Ali Töre de, Kapadokya bölgesini resimlerde ve filmlerde gördüğünü belirterek, burada olmanın çok farklı bir duygu olduğunu söyledi ve "Yılın ilk gününde burada olmak bizim için çok anlamlı. Balona binmenin de ayrı bir heyecanı var" ifadelerini kullandı.