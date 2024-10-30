Karabük\'te Ağaçlar Ekim\'de Çiçek Açtı

Karabük'te elma, erik ve kiraz ağaçları ekim ayında çiçek açtı
KARABÜK - Karabük'ün Yenice ilçesinde ekim ayında çiçek açan elma, erik ve kiraz ağaçları bahçe sahibini şaşırttı.
Yenice ilçesi Özal Mahallesi'nde yaşayan Şevki Çakır'a ait bahçedeki elma, erik ve kiraz ağaçları sonbahar mevsiminde çiçek açtı. Normalde ilkbaharda çiçek açan ağaçların ekim ayında çiçeklendiğini gören Çakır, "Maşallah, yaz geri geldi sanırım. Bundan sonrası ne olur Allah bilir" diyerek, şaşırdığını dile getirdi.
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