Karla kaplı yolda savrulan araç ağaca çarptı, ekipler yardıma koştu

Karla kaplı yolda savrularak ağaca çarpan sürücünün yardımına ekipler koştu

SAKARYA - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde karla kaplanan yayla yolunda kontrolden çıkarak yol kenarında savrulan ve mahsur kalan otomobil ekiplerce kurtarıldı.

Kar yağışının etkili olduğu Pamukova Eskiyayla Mahallesi yolunda kontrolden çıkan 54 RA 182 plakalı otomobil yol kenarına savruldu. Ağaçlara çarparak durabilen ve mahsur kalan otomobil için bölgeye iş makinesi geldi. Bölgede mahsur kalan otomobil, ekipler ve vatandaşların yardımı ile kurtarıldı. Aracın kurtarılma çalışmaları ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.