Kayseri'de Karla Mimar Sinan Heykeli Yapıldı - Son Dakika
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Kayseri'de Karla Mimar Sinan Heykeli Yapıldı

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Kayseri Hunat Hatun Medresesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatçı Ali Akargöl, yoğun kar yağışını fırsat bilerek Mimar Sinan'ın kardan heykelini yaptı. Akargöl, hava şartlarının elverişli olması durumunda Hunat Hatun'un büstünü de yapmayı planlıyor.

08.02.2025 14:20  Güncelleme: 14:23
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Kayseri'de kar, sanatçıların ellerinde Mimar Sinan'a dönüştü

KAYSERİ - Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Hunat Hatun Medresesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde; Kayseri'nin dünyaca ünlü değeri Mimar Sinan, sanatçıların kara dokunuşuyla heykel şeklinde vücut buldu.

Hunat Hatun Medresesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatını icra eden Sanatçı Ali Akargöl, yağan yoğun karı fırsat bilerek Kayseri'nin adeta taşlara ruhunu üfleyen Mimar Sinan'ın kardan heykelini yaptı. Hunat Hatun Medresesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde Kültepe tabletleri, çivi yazısı ve taş oymacılığı üzerine sanatını icra ettiğini dile getiren Sanatçı Ali Akargöl, yoğun kar yağışı olmasından dolayı karla ilgili çalışmalara başladığını dile getirerek, daha önce de Erciyes'te kar heykelciliği yaptığını paylaştı. Yağan kara aldırış etmeden ve vatandaşların ilgi dolu bakışları arasında sanatını icra eden Akargöl, "Kardan figürler çalışıyorum burada. Şimdiki çalışmamız Mimar Sinan. Kar yoğunluğumuz fazlalaşıp yeteri kadar kar yağarsa farklı çalışmaları yapacağız" diye konuştu. Hava şartlarının elverişli olması ve kar yağışının devam etmesi durumunda Hunat Hatun'un büstünü de yapmayı düşündüğünü dile getiren Akargöl, herkesi çalışmalarını görmek üzere Hunat Hatun Medresesi Kültür ve Sanat Merkezi'ne davet ederek, şunları aktardı;

"Burada hatta Hunat Hatun'un büstünü yapmayı düşüyorum ama hava şartları ve kar yeterince yağarsa onu da yapmayı düşünüyoruz. Görmek isteyenler Hunat Hatun Kültür Merkezi'ne gelirlerse, burada çalışmalarımızı görebilirler, resim çekinebilirler, güzel bir zamanı değerlendirip anı olarak kendilerine kalabilir."

Çalışmaları yerinde gören vatandaşlar da fotoğraf çekinmeyi ihmal etmedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Kayseri'de Karla Mimar Sinan Heykeli Yapıldı - Son Dakika

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