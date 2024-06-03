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Küçükçekmece'de çöken binada hayatını kaybedenin cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp'tan alındı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de dün sabah saatlerinde çöken 3 katlı binanın enkazından çıkarılan 34 yaşındaki Dovletyar Charyev hayatını kaybetti. Charyev'in cenazesini almak için ailesi İstanbul'a geldi. Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından cenaze aile yakınlarına teslim edildi.

Küçükçekmece'de dün sabah saatlerinde Kartaltepe Mahallesi'nde 3 katlı bina çökmüş, 1 kişi hayatını kaybederken 8 kişi de yaralanmıştı. Enkaz altından yaralı olarak çıkarılan Türkmenistan uyruklu 34 yaşındaki Dovletyar Charyev hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Charyev'in cenazesi daha sonra Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı. Charyev'in yakınları cenazeyi teslim almak için Adli Tıp'a Kurumuna geldi. Yapılan otopsinin ardından Charyev'in cenazesi ailesine teslim edildi.

Hayatını kaybeden Dovletyar Charyev'in cenazesinin memleketi Türkmenistan'a götürüleceği öğrenildi.