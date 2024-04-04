MHP Genel Başkanı Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti - Son Dakika
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MHP Genel Başkanı Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, vefatının 27. yılında MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti. Bahçeli, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından Türkeş'in kabrine kırmızı beyaz karanfiller bıraktı, bakır ibrikle su döktü. Ziyarette parti yetkilileri ile Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım da yer aldı.

04.04.2024 12:08  Güncelleme: 12:09
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MHP Genel Başkanı Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti

ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, vefatının 27. yılında MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti.

Bahçeli, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından Türkeş'in kabrine kırmızı beyaz karanfiller bıraktı, bakır ibrikle su döktü.

Ziyarette parti yetkilileri ile Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım da yer aldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel MHP Genel Başkanı Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti - Son Dakika

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