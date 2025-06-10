Motosikletin İçindeki Yılan Kurtarıldı

Motosikletin içine giren yılanı tek hamlede çıkardı

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesi sahilinde motosikletin motor kısmına giren yılan hem şaşırttı, hem de tedirgin etti.

Park halindeki bir motosikletin içine giren yılan, çevredekileri endişeye sevk etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinden bir er, büyük bir soğukkanlılık ve cesaretle motosikletin içine giren yılanı aramaya başladı. Dar alanlara elini korkusuzca uzatan itfaiye eri, motosikletin motor kısmında saklanan yılanı büyük bir ustalıkla çıkardı. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi. İzleyenler, özellikle itfaiye erinin hiçbir koruyucu ekipman kullanmadan gösterdiği cesarete hayran kaldı.

Yılan, doğaya zarar verilmeden güvenli bir alana bırakıldı.