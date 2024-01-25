MSB: "Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 82 terörist etkisiz hale getirildi"

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, son bir haftada Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil düzenlenen operasyonlarda 82 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığınca basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bakanlıkta gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, "PKK/KCK/PYD- YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı kesintisiz bir şekilde ve başarıyla icra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 82 terörist etkisiz hale getirilmiş, 1 Ocak 2023'ten bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 478'e ulaşmıştır. Yine bu hafta içerisinde 3 PKK'lı terörist Habur'daki hudut karakolumuza teslim olmuştur. Teröristler için tek çıkış, yol Türk adaletine teslim olmaktır" ifadelerini kullandı.

"Suriye'de anında ve misliyle verilen karşılık ile 56 terörist etkisiz hale getirilmiştir"

Bölücü terör örgütünün Suriye uzantısının taciz ve saldırı girişimlerinin devam ettiğini hatırlatan Aktürk, "Bu saldırılara da gerekli karşılık misliyle verilmektedir. Nitekim, son bir haftada 17 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, anında ve misliyle verilen karşılık ile 56 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece 1 Ocak 2023'ten itibaren gerçekleştirilen taciz ve saldırı sayısı 577'ye, etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise bin 661'e ulaşmıştır" şeklinde konuştu.

"Hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 498'e yükselmiştir"

Sınır hattının cumhuriyet tarihinin en yoğun ve etkin tedbirleri ile korunduğuna dikkati çeken Aktürk, "Hudutlarımızda son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 191 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan 3'ü FETÖ, 1'i PKK/YPG ve 4'ü DEAŞ olmak üzere 8'i terör örgütü mensubudur. 6 bin 430 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle 2024 yılı başından bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 498'e yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 15 bin 153 olmuştur" ifadelerini kullandı.

"İsrail saldırılarını sürdürdüğü müddetçe bölgesel ve küresel barışa yönelik tehditler artıyor"

Aktürk konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Öte yandan Gazze'de İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayarak toplu cezalandırma yoluna gitmesinin çok ciddi bir endişe kaynağı olduğunu; İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü müddetçe bölgesel ve küresel barışa yönelik tehditlerin arttığını, çatışmaların daha geniş bir alana yayılmasının hiç kimsenin çıkarına olmadığını ve Filistin meselesi adil bir sonuca kavuşturulmadan bölgemizde kalıcı bir barışın mümkün görünmediğini bir kez daha vurguluyoruz."

Bedelli askerlik

Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarının bugün itibarıyla açıklanacağını bildiren Aktürk, "Sonuçlar e-Devlet kapısından veya askerlik şubelerinden öğrenilebilecektir. Yükümlülerin talep etmesi halinde celp dönemi değişikliklerini e-Devlet kapısından gerçekleştirebilmeleri mümkündür" ifadelerine yer verdi.