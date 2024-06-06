Ölümle burun buruna getiren testi gerçekleştiren adam, 5 saat kaldığı enkazdan sapasağlam çıkmayı başardı - Son Dakika
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Genel

Ölümle burun buruna getiren testi gerçekleştiren adam, 5 saat kaldığı enkazdan sapasağlam çıkmayı başardı

Hatay'da yıkımı gerçekleştirilen 5 katlı binada test edilen deprem kabinin içine giren ve 5 saat boyunca enkaz altında kalan Yenal Kılıç, tepkilere neden olan testi burnu bile kanamadan atlattı. Kılıç, testi kendi inisiyatifiyle gerçekleştirdiğini ve yaklaşık 5 saat boyunca enkaz altında kaldığını belirtti.

06.06.2024 09:54
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Ölümle burun buruna getiren testi gerçekleştiren adam, 5 saat kaldığı enkazdan sapasağlam çıkmayı başardı

-Ölümüne testi gerçekleştiren Yenal Kılılç: "Yaklaşık 5 saattir hem kabinin içinde göçük altındaydım"

-Yenal Kılıç, "Kabine kendi girişimi yaptım ama bundan hiçbir yıkım ekibinin haberi yoktu"

HATAY - Hatay'da yıkımı gerçekleştirilen 5 katlı binada test edilen deprem kabinin içine giren ve 5 saat boyunca enkaz altında kalan Yenal Kılıç, tepkilere neden olan testi burnu bile kanamadan atlattı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkım yaşanan Hatay'da mahkeme süreci tamamlanan binaların yıkımları devam ediyor. Antakya ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde 5 katlı bir binanın yıkımı esnasında deprem kabini üreten firma tarafından canlı insanla gerçekleştirilen sağlamlık testi, yıkım ekibinin tepkisine neden olmuştu. Deprem kabininin sağlamlığını test etmek için ürettiği kabinin içine giren de firma sorumlusu Yenal Kılıç oldu. Çöken binanın altında yaklaşık 5 saat kalan Kılıç, testi burnu bile kanamadan atlattı.

"Testi gerçekleştirirken korktum, korkmadım diyen yalan söyler"

Testin canlı insanla gerçekleştirildiğinden yıkımı gerçekleştiren firmanın bilgisi olmadığını ve bu denemeyi kendi inisiyatifiyle dile getirdiğini dile getiren frma Sorumlusu Yenal Kılıç, "Hatay'a yıkım testini gerçekleştirmek için geldik. Bizim yapmış olduğumuz 4'üncü yıkım hepsini mankenle denedik. Bu denememiz de ise kabine kendim girdim. Kabine kendi girişimi yaptım ama bundan hiçbir yıkım ekibinin haberi yoktu. Kendi inisiyatifimle aldığım bir karardı. Bunu yapmamın sebebi insanlara bu kabini daha iyi tanıtabilmekti. Önümüzdeki olacak depremler için nasıl önlem alabiliriz amacıyla yaptık. Bunu denerken korktum, korkmadım diyen yalan söyler. Bana göre alınması gereken bir riskti. Yaklaşık 5 saattir hem kabinin içinde göçük altındaydım. Göçükte kaldığım sürece bir zarar almadım. Kabin içerisinde sadece kolumu çarptım ve sırt kısmında bir basınç olduğu için ağrı oluştu ama çok şükür ki vücut bütünlüğüm bozulmadı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Ölümle burun buruna getiren testi gerçekleştiren adam, 5 saat kaldığı enkazdan sapasağlam çıkmayı başardı - Son Dakika

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