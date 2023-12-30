 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ölümüne inşaat çalışması böyle görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi

Ölümüne inşaat çalışması böyle görüntülendi

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde yapılan bir hastane inşaatında, işçilerin hiçbir güvenlik önlemi alınmadan vinç ile yaklaşık 40 metre yükseğe çıkarıldığı görüntülendi. İşçilerin çöp konteynerine benzer kabine bindirilerek çalıştırıldığı anlar, ölüme davetiye çıkardı. Görüntülerde, işçilerin rahat tavırları ve vinç operatörünün dikkatsizliği de dikkat çekti.

Ölümüne inşaat çalışması böyle görüntülendi
30.12.2023 - 23:53,
Abone Ol

Ölümüne inşaat çalışması böyle görüntülendi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde yerden yaklaşık 40 metre yükseklikte vinç ile hiçbir güvenlik önlemi almadan yapılan çalışma yürekleri ağza getirdi. İşçilerin çöp konteynerine benzer kabine bindirilerek çalıştırıldığı anlar adeta ölüme davetiye çıkardı.

Olay, Emirdağ ilçesinde yapımı devam eden hastane inşaatında meydana geldi. Ölüme adeta davetiye çıkaran görüntüler dronlar ile saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde işçilerin vince bağlı çöp konteynırına bağlı bir kabine bindirildikleri ve güvenlik halatı gibi önlemler alınmadan yerden yaklaşık 40 metre yükseğe çıkarıldıkları görüldü. Görüntülerden işçilerin kabin içerisindeki rahatlıkları ise dikkatlerden kaçmadı. Vinç operatörünün insan değil de malzeme taşıyormuş gibi hareket etmesi ve vinci yönlendirmesi bir başka dikkat çekici konu oldu.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Emirdağ, Güvenlik, Genel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Ölümüne inşaat çalışması böyle görüntülendi - Son Dakika


22:16
Erdoğan'dan Süper Kupa krizi yorumu: Yapılması gerekeni yapmaktan çekinmeyiz Erdoğan'dan Süper Kupa krizi yorumu: Yapılması gerekeni yapmaktan çekinmeyiz
21:15
Binlerce İsrailli, Netanyahu'nun istifası için Tel Aviv'de gösteri düzenledi Binlerce İsrailli, Netanyahu'nun istifası için Tel Aviv'de gösteri düzenledi
21:05
Pasaport, ehliyet ve cep telefonu harçlarına zam Pasaport, ehliyet ve cep telefonu harçlarına zam
19:50
İstanbul'da sokak ortasında kalaşnikoflu çatışma! Kurşunların isabet ettiği küçük kız ağır yaralı İstanbul'da sokak ortasında kalaşnikoflu çatışma! Kurşunların isabet ettiği küçük kız ağır yaralı
19:20
Elazığ'daki depreme canlı yayında yakalandılar Elazığ'daki depreme canlı yayında yakalandılar
19:17
2024 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yüzde 58 zam 2024 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yüzde 58 zam
19:13
Ukrayna ve Rusya peş peşe füzeleri ateşledi: 53 ölü, 267 yaralı Ukrayna ve Rusya peş peşe füzeleri ateşledi: 53 ölü, 267 yaralı
19:12
80 yaşındaki baba, zihinsel engelli kızını öldürüp bir kurşun da kendine sıktı 80 yaşındaki baba, zihinsel engelli kızını öldürüp bir kurşun da kendine sıktı

Son Dakika
22:16 Erdoğan'dan Süper Kupa krizi yorumu: Yapılması gerekeni yapmaktan çekinmeyiz
21:15 Binlerce İsrailli, Netanyahu'nun istifası için Tel Aviv'de gösteri düzenledi
21:05 Pasaport, ehliyet ve cep telefonu harçlarına zam
19:50 İstanbul'da sokak ortasında kalaşnikoflu çatışma! Kurşunların isabet ettiği küçük kız ağır yaralı
19:17 2024 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yüzde 58 zam
19:20 Elazığ'daki depreme canlı yayında yakalandılar
19:13 Ukrayna ve Rusya peş peşe füzeleri ateşledi: 53 ölü, 267 yaralı
19:12 80 yaşındaki baba, zihinsel engelli kızını öldürüp bir kurşun da kendine sıktı
19:04 CHP lideri Özel'den Süper Kupa krizine ilişkin ilk yorum: Suç Atatürk'ü, İstiklal Marşı'nı Arabistan'da pazarlık konusu yapan Erdoğan'da
19:01 Elektrikte ocak ayı tarifesi belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2023 00:35:42. #1.11#
SON DAKİKA: Ölümüne inşaat çalışması böyle görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement