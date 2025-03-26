Önder Serkan Çebi, Beylikdüzü belediye başkan vekili seçildi
İSTANBUL - Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın tutuklanmasının ardından Önder Serkan Çebi Beylikdüzü Belediye Başkan vekili seçildi.
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. Bugün Beylikdüzü Belediyesi Meclisi yeni başkan vekili seçmek üzere sabah 09.00'da toplandı. 24 oy alan Önder Serkan Çebi başkan vekili seçildi.
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